M. Guitouni s’entretient avec les ambassadeurs de Chine et de la Corée du Nord : Les investissements en point de mire

Le ministre de l'Énergie, Mustapha Guitouni, s'est entretenu avec les ambassadeurs, respectivement, de Chine, M. Yang Guangyu, et de la Corée du Nord, M. Choe Hyok Chol, avec lesquels il a abordé les relations de coopération bilatérale entre l'Algérie et chacun de ces deux pays asiatiques, a indiqué un communiqué de ce ministère. M. Guitouni et l'ambassadeur de Chine ont passé en revue les relations bilatérales entre les deux pays dans le domaine énergétique, et les projets de partenariat en cours en Algérie. Ils ont aussi abordé les perspectives d'investissement, notamment dans la transformation des hydrocarbures. À cette occasion, MM. Guitouni et Guangyu ont exprimé la volonté mutuelle de l'Algérie et de la Chine de renforcer leur coopération dans de nombreux domaines, citant celui des énergies renouvelables, des hydrocarbures et de la pétrochimie.