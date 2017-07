Partis politiques : Le FLN se projette sur les élections locales

Alors que l’édifice institutionnel a été parachevé, au Front de libération nationale, on a tourné définitivement la page des dernières législatives, pour se projeter sur la prochaine échéance électorale. Il s’agit bien entendu des élections locales, prévues entre novembre et décembre prochains, comme annoncé récemment par le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, lors de la présentation du plan d’action du gouvernement devant le Conseil de la nation.

Le secrétaire général du FLN veut en effet parer à toute éventualité et entamer, tambour battant, les préparatifs à ce rendez-vous, dans l’espoir de confirmer le rang de première force politique du pays pour son parti, et ce après les «belles» performances réalisées, le 4 mai dernier, au scrutin des législatives.

M. Djamel Ould Abbès ne souhaite nullement un «relâchement» de ses troupes, chose qui confirme les ambitions du FLN de vouloir rafler le maximum de sièges communales et de wilaya. Il a instruit, à cette occasion, les cadres locaux à élaborer, chacun à son niveau, la stratégie idoine en prévision des élections qui devront élire de nouvelles Assemblées populaires communales (APC) et celles de wilayas (APW), ont rapporté des médias. Il s’agit d’une directive qu’il a adressée, ce samedi, aux secrétaires de kasma, aux mouhafed et aux maires du Front de libération nationale, et dans laquelle, le SG du FLN exhorte ces derniers à lui préparer des rapports détaillés pour pouvoir finaliser une stratégie finale et commune devant conduire le parti dans la bataille électorale.

Les mêmes sources indiquent que le SG du FLN souhaite accéder à des données détaillées de chaque circonscription électorale, à savoir le nombre d’habitants par commune, le bilan des élus de son parti, le nombre d’inscrits sur les listes électorales, la composante sociale des populations selon les daïras et enfin les projets de développement des APC et des APW. «Dans le cadre de la préparation des prochaines échéances, nous vous demandons de veiller à nous transmettre le bilan des activités accomplies par les élus locaux durant les cinq dernières années, dans tous les secteurs», a-t-il écrit, en espérant avoir des réponses dans les «plus brefs» délais, de préférence avant le 10 juillet.

Aussi, M. Ould Abbès exige auprès de ses structures de lui fournir les résultats des précédentes élections locales et le nombre de voix et de sièges obtenus par les partis participants, et va jusqu’à réclamer une lecture politique, sous forme de résumé des résultats des élections et leurs observations, notamment sur les raisons de l’abstention des électeurs. Une démarche qui s’inscrit, selon le SG du FLN, dans le cadre de la «poursuite» du programme général du parti au niveau national et local, et dans le souci «d’animer» la scène politique après les résultats «positifs» des élections législatives ayant consacré le FLN comme «première force» politique du pays. Le FLN, qui estime que les élections locales sont «déterminantes» en prévision de la présidentielle de 2019, motive également cette démarche par le rôle que «jouent les élus du parti dans la concrétisation des réformes politiques et les missions qui leur incombent dans l’application du programme du Président de la République, président du parti».

S. A. M.