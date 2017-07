Forum, Le Directeur du FGAR : « Le Fonds a permis la création de 61.000 emplois directs »

Le directeur général du Fonds de garantie des crédits aux PME (FGAR), Abderraouf Khalef, a indiqué, hier au Forum Économie d’El Moudjahid, que depuis le lancement effectif du FGAR en 2004, 1.937 PME ont bénéficié de la garantie des crédits aux banques à hauteur de 165 milliards de dinars, avec une contrepartie de garantie de l’ordre de 53 milliards de dinars. Ces projets ont permis la création, en l’espace de 13 ans, de quelque 61.000 emplois directs.

M. Abderraouf Khalef, à la tête du FGAR, depuis janvier 2017, reconnaît que le point faible de cette instance dont la mission principale est de faciliter l’accès aux financements bancaires à moyen terme afin de supporter le démarrage et l’extension des activités des PME reste la communication. Le Fonds reste méconnu d’un grand nombre d’investisseurs ; c’est pourquoi des journées d’information seront organisées prochainement, en partenariat avec les Chambres de Commerce, pour se rapprocher d’eux. Le but étant d’informer sur l’importance de cette entité conçue pour assister les PME. Hier au Forum Economie d’El Moudjahid, le DG du FGAR est revenu longuement sur les missions de ce Fonds créé dans le but de permettre la création de postes d’emploi. Dans son intervention, il a explicité les nouvelles missions qui lui ont été incombées dans le cadre de la nouvelle loi sur la PME, notamment l’accompagnement des entreprises qui veulent investir dans les opérations d’exportation. Dans son intervention, le premier responsable du FGAR, a mis en exergue les objectifs visés par les pouvoirs publics, en mettant sur place un Fonds de garantie, susceptible de soutenir tout investisseur ne disposant pas de garanties réelles, mais d’un projet fiable créateur d’emplois et de richesse. En effet, il arrive souvent qu’un chef d’entreprise se présente à la banque pour un montage financier, 30% apport personnel et 70% bancaire, on lui demande des garanties, hypothèques ou autre. Beaucoup de chefs d’entreprises n’ont pas de biens à mettre sur la table pour garantir leurs crédits. En plus en cas de faillite, l’hypothèque saisie et vendue aux enchères. Une opération qui prend du temps, et pas toujours rentable pour la banque qui n’arrive à récupérer ses frais. le FGAR, en octroyant une garantie financière qui varie entre 10 à 80% du crédit sollicité. Le montant de la garantie varie entre 4 millions et 100 millions de DA» permet justement de palier à ces deux situations. le Fonds a expliqué, M. Khalef intervient dans quatre cas de figure. Il s’agit de la création d’entreprise, le renouvellement des équipements, l’extension de l’activité et la prise de participation. Les crédits concernés par la garantie, sont les crédits d’investissement à court moyen terme, le crédit bail (tout ce qui est leasing). Les entreprises éligibles, sont les entreprises manufacturières et des services connexes. Le conférencier a tenu à rappeler que les activités qui ne sont pas en mesure de créer de l’emploi sont exclues. D’ailleurs, la priorité est accordée aux entreprises créatrices de postes d’emploi, de richesse et de valeur ajoutée et spécialement aux entreprises qui veulent s’inscrire dans l’exportation et celles qui peuvent réduire les importations.



Des conventions signées avec 17 banques



Abordant le chapitre des modalités de couverture assurées par le FGAR, l’invité de notre Forum dira, que le Fonds propose deux produits aux investisseurs. Le premier propre au FGAR, est destiné à la création et l’extension de l’entreprise. Il s’agit d’une garantie financière. Si le sinistre est déclaré, le FGAR intervient pour rembourser la banque. Cela commence avec 40 % du montant du crédit, les 40 % restant après réalisation des autres garanties. Il faut juste rappeler que l’intervention du FGAR commence avec 10 % et que le plafond est de 80 % du montant du crédit accordé par la Banque. En contrepartie de la garantie offerte par le FGAR, le Fonds prend une commission d’engagement qui représente 1% du montant de la garantie. Un chiffre qualifié de dérisoire par le DG du FGAR, au regard des risques pris. Cependant, le conférencier, rappelle que l’objectif des pouvoirs publics est de créer des emplois, de la richesse et le développement de l’économie. La deuxième formule proposée par le FGAR aux investisseurs, est le produit MEDA. Dans le cadre des accords avec l’Union Européenne, le FGAR, s’est vu doter d’un montant de 15 millions d’euros. Mais ce produit ne couvre pas la création d’entreprises, il est exclusivement destiné à l’extension de l’activité, et le montant de garantie peut aller jusqu’à 250 millions de dinars. Et si la couverture ne dépasse pas les 60 % du montant du crédit, la commission d’engagement est fixée à 0,5%. Le directeur du FGAR, a, par ailleurs, annoncé que des conventions ont été signées avec 17 banques et établissements financiers. La dernière en date celle paraphé avec Salem Banque et Maghreb Leasing Algérie. Dans le langage des chiffres, l’orateur a souligné que le Fonds enregistre en 2017 une évolution positive. Pour preuve durant le premier semestre de l’année 2016, le FGAR a accompagné 125 PME et 2000 emplois ont été crées, alors que pour le premier semestre de cette année, on compte 153 PME avec création de 3000 postes d’emploi. Des chiffres très satisfaisants car l’indice de réussite reste la création d’emploi. Il ressort de ce Forum, que la création du FGAR, dont les missions ont renforcées avec la nouvelle loi sur la PME démontre la volonté des pouvoirs publics, représentée par le ministère d'Industrie et des Mines, de mettre en place des mécanismes permettant de faciliter le financement lors de la création et de l’extension d’une PME. Il constitue, de ce fait, un des nombreux instruments d’une politique dont la finalité est l’instauration d’un climat favorable à la création et au développement des PME.

Nora Chergui