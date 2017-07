Coopération algéro-canadienne : Accélérer la croissance de l’entrepreneuriat féminin

Le Forum des chefs d’entreprises et l’ambassade du Canada en Algérie en collaboration avec le Conseil de développement Canada-Algérie, ont organisé, hier, une conférence sous le thème «Les relations économiques Canada (Québec) - Algérie : Comment l’entrepreneuriat féminin peut accélérer sa croissance». Cette importante rencontre s’est déroulée en présence de Lise Thériault, la vice-Première ministre de la province canadienne du Québec, en charge de la PME et de la Condition féminine, et des représentants de la communauté d’affaires algérienne. Intervenant lors d’une conférence de presse tenue en marge de l’événement, Lise Thériault a souligné qu’actuellement nous sommes en mission pour prendre connaissance du marché algérien, de trouver les voies de collaboration et comment travailler concrètement à faire en sorte que les entreprises algériennes qui puissent venir s’installer au Canada (Québec) mais également les entreprises québécoises qui veulent s’implanter ici en Algérie». «On cherche des relations gagnant-gagnant», a-t-elle ajouté. Et de poursuivre : «le fait que le Québec constitue la porte francophone sur l’Amérique on considère que l’Algérie sera également notre porte sur l’Afrique». L’hôte d’Alger a fait savoir que «l’Algérie est le premier partenaire commercial et économique du Canada dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MOAN)». Rappelant à cet effet qu’en 2016, le volume des exportations du canada vers l’Algérie a atteint les 518 350 947 dollars. Les investissements directs canadiens en Algérie, ont atteint les 35.000.000 de dollars. De son côté, le vice président du FCE, Ahmed Tibaoui, a souligné qu’il n’y aura pas la signature des contrats de partenariat car cette mission est exploratoire. Il dira dans ce sens qu’en Algérie les femmes de plus en plus prennent des places prépondérantes dans le monde économique. En réponse à une question relative aux secteurs ciblés dans le cadre de la coopération, il a fait savoir que les différents secteurs d’activités surtout ceux hors hydrocarbures sont concernées. Mettant l’accent sur l’ouverture de cette nouvelle ligne aérienne Air Canada, il a indiqué que «celle-ci constituera une opportunité pour renforcer notre coopération économique». «Je suis persuadé que cette action symbolique est le prélude d’une nouvelle ère dans la coopération économique entre nos deux pays», a estimé M. Tibaoui, avant d’ajouter que «nous sommes persuadés que l’un des facteurs de réussite du processus de diversification de l’économie algérienne est celui qui consiste à libérer les initiatives des femmes qui arrivent à se défaire du carcan social et à avancer pour être les actrices du développement socio-économique du pays», a-t-il soutenu. Et d’ajouter qu’en Algérie, «la percée des femmes au gouvernement, au parlement où un quota obligatoire est réservé aux femmes, dans les différentes institutions et dans le monde de l’entreprise n’est pas le fruit du hasard mais le résultat d’une politique nationale insufflée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika qui a engagé une révision de l’arsenal juridique et des mesures significatives pour permettre aux femmes d’assumer pleinement leurs rôles dans la société, dans le marché du travail et en politique.» Il est à noter que les femmes restent sous-représentées dans les sphères économique et politique, malgré les avancées notables réalisées. La participation des femmes pour la création d’entreprises est de moins de 13% contre plus de 87% pour les hommes. Jusqu’à fin 2015, l’Algérie comptait seulement 136.204 femmes d’affaires.

Makhlouf Ait Ziane