Sahara occidental occupé par le Maroc : L’UA préoccupée

Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, s'est dit, hier à Addis-Abeba, préoccupé par l'impasse actuelle concernant le conflit au Sahara occidental occupé par le Maroc depuis 1975. «Bien que nous nous félicitions de la baisse des tensions autour d'Al Guerguerat au Sahara occidental, de la nomination d'un nouveau Représentant personnel du secrétaire général des Nations unies et de son intention de lancer une nouvelle initiative de règlement pacifique du conflit, nous restons préoccupés par l'impasse actuelle», a déclaré M. Moussa Faki, à l'ouverture des travaux du 29e sommet de l'UA. «Nous espérons que la présence des deux parties (le Maroc et la République arabe sahraouie démocratique RASD) comme membres de notre Union facilitera une solution consensuelle, conforme à la légalité internationale, qui garantira le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination», a-t-il ajouté, soutenant que «les questions de paix et de sécurité continuent de nous préoccuper au plus haut point». (APS)