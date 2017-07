Sommet de l’Union Africaine, Réforme de l’organisation : une démarche progressive et consensuelle

Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué, à Addis-Abeba, que la mise en œuvre de la réforme institutionnelle de l'Union africaine «s'est avérée être un exercice complexe, jalonnée d'obstacles objectifs qui requièrent une prise en charge progressive et consensuelle», pour qu'en définitive, l'Afrique, toute entière, sorte «renforcée» par ces réformes.

«Toutefois et au-delà de la bonne volonté de départ, la mise en œuvre de ce vaste chantier de réformes s'est avérée être un exercice complexe, jalonnés d'obstacles objectifs qui requièrent une prise en charge progressive et consensuelle», a précisé M. Tebboune lors de la réunion de consultations des chefs d'Etat et de gouvernement consacrée à l'examen des questions stratégiques et prioritaires et tenue avant l'ouverture officielle de la 29e session du sommet de l'UA.

C'est pourquoi «il nous appartient, à présent, de nous donner le temps nécessaire d'étudier tous les aspects liés à la mise en œuvre des mesures de réforme institutionnelle de l'UA, en apportant les ajustements et les correctifs nécessaires, dans le cadre d'une démarche globale associant le plus grand nombre possible d'Etats membres», a ajouté M. Tebboune. Le Premier ministre a affirmé que le processus de réforme institutionnelle de l'UA, comme toute œuvre d'envergure, «doit évoluer dans des conditions appropriées de mobilisation et d'engagement accru des Etats membres».

Une telle entreprise «ne peut se faire qu'à travers une démarche réaliste conciliant les impératifs et les objectifs de réformes avec les capacités contributives réelles et les spécificités des Etats membres de l'Union africaine», a-t-il expliqué. Il a indiqué que l'Algérie, tout en réitérant son attachement au concept de réforme, suggère qu'«une attention particulière soit accordée à la nécessité de maintenir une approche solidaire et consensuelle tout au long de ce processus pour qu'en définitive l'Afrique toute entière sorte renforcée par ces réformes». Le Premier ministre a rappelé que depuis son lancement en juillet 2016 à Kigali, le processus de réforme institutionnelle de l'UA s'est fixé comme objectif «d'optimiser l'efficacité et l'efficience de notre organisation continentale, tout en sauvegardant les principes, les objectifs et les valeurs essentielles inscrites en lettres d'or dans les textes fondateurs de l'UA et de l'Organisation de l'Unité africaine». Cet objectif «noble consistant à conférer un rôle central à notre Organisation et, dans le même temps, à demeurer fidèles aux principes fondateurs de notre Union, doit être poursuivi de manière résolue et avec une conviction profonde dans la capacité de l'Afrique à faire face aux défis de l'heure», a-t-il dit. Il a, toutefois, indiqué que la réforme de l'UA «ne saurait signifier une transformation de nature à remettre en cause les principes phares de la construction panafricaine, ni les équilibres fondamentaux sur lesquels la construction africaine repose».

«La décision que nous avons adoptée en janvier dernier, ici même à Addis-Abeba, a permis de définir le cadre stratégique de la réforme institutionnelle de l'Union africaine et d'aller de l'avant dans sa concrétisation», a-t-il souligné. M. Tebboune a, par ailleurs, affirmé que l'Algérie «soutient et fait sienne» l'appel lancé par le président rwandais, Paul Kagamé, qui a soumis un rapport sur la réforme institutionnelle à la conférence, aux Etats membres de l'UA «à honorer pleinement leurs engagements financiers statutaires». L'Algérie «voudrait également apporter son plein soutien aux propositions faites s'agissant du maintien du statut politique des chefs d'Etat et de gouvernement du NEPAD, comme catalyseur et cadre de leadership dans l'orientation de nos activités et programmes de partenariats», a-t-il poursuivi. Il a salué à cet égard l'engagement du Président Kagamé à continuer à interagir avec les Etats membres afin d'opérer les ajustements qui s'imposeront dans la phase de mise en œuvre des mesures de réforme institutionnelle de l'UA.



Le Rapport d’Alger sur le développement social au menu



Le Rapport de la Commission africaine de la deuxième session du Comité technique spécialisé sur le développement social, le travail et l'emploi (CTS), organisée récemment à Alger sera soumis à l'examen et l'adoption par la 29e Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement. Ce rapport a été examiné par les ministres des Affaires étrangères africains réunis lors de leur 31e session du Conseil exécutif de l'UA à laquelle a pris part le chef de la diplomatie algérienne, Abdelkader Messahel et dont les travaux ont été clôturés dimanche dans la soirée après trois jours de débats.

Tenue du 24 au 28 avril dernier à Alger sur le thème «Investir dans l'emploi et la sécurité sociale pour tirer pleinement parti du dividende démographique, la réunion du CTS a notamment identifié les défis dans les domaines du développement social, de la protection sociale, du travail et de l'emploi et décider des investissements appropriés pour atteindre les résultats escomptés. Le dividende démographique peut se définir comme l'avantage susceptible de survenir lorsqu'un pays jouit d'une proportion relativement large de la population d'âge actif en raison de la fertilité en déclin, et investit à bon escient dans sa santé, son autonomisation, son éducation et son emploi par le biais de l'action publique et grâce à l'engagement du secteur privé, ont indiqué les participants à cette réunion.

Les participants ont également souligné l'importance centrale du dividende démographique pour le développement transformateur de l'Afrique qui a été à maintes reprises reconnue par les dirigeants africains au plus haut niveau et sur les principales plates-formes ministérielles. Au cours de la dernière décennie, notent-ils, il est apparu évident qu'un dividende démographique offre une base stratégique de sorte à accorder une attention particulière et la priorité aux investissements dans les personnes en général et dans la jeunesse en particulier, aux fins de réaliser le développement durable, la croissance économique inclusive et d'édifier une Afrique intégrée, prospère et en paix, conduite par ses propres citoyens et représentant une force dynamique dans l'arène internationale.

Etant donné la structure démographique actuelle de l'Afrique, avec une immense population de jeunes, il existe un énorme potentiel de transformation économique, ont-ils relevé, affirmant qu'au-delà de la simple croissance en nombre et en pourcentage de la population en âge de travailler, l'élaboration et la mise en œuvre de politiques avisées dans les domaines de l'éducation, de la santé et en matière de planification familiale ainsi que la création d'un environnement macroéconomique favorable qui facilite la création d'emploi et l'accès à un emploi décent conduiraient sans doute à la croissance de la main-d'œuvre productive, à une croissance plus forte et à une augmentation du revenu moyen par tête.

M. Tebboune reçoit à Addis-Abeba le ministre angolais de la Défense

Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier à Addis-Abeba, le ministre de la Défense nationale d’Angola, Joao Lourenço. L’audience, qui s’est déroulée en marge de la 29e session de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine, a eu lieu en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. (APS)