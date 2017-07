COA : Le mouvement sportif pris en otage

Les contestataires se sont réunis hier et ont rendu public le communiqué suivant :

Suite à la réunion des membres contestataires tenue au siège du Centre des Equipes nationales de Ghermoul en date du 30 juin 2016, portant pour ordre du jour l’évolution de la situation de crise que traverse le Comité olympique et sportif algérien (COA).

Après débat de l’ensemble des membres de droit de l’Assemblée Générale et autres membre es-qualités, il a été décidé de :

- Les membres contestataires déplorent fortement les manœuvres entreprises par M. Berraf Mustapha, par le biais de certains médias, visant à traiter cette situation de crise dans un contexte autre que réglementaire et statutaire et ce, dans le but d’influencer l’opinion publique et sportif, et par la même des structures habilités à se prononcer sur ce litige à savoir : La Commission de recours qui refuse toujours de traiter le dossier.

Le Tribunal Arbitraires des Règlements des Litiges Sportives qui retarde et fait traîner le dossier en question.

Les membres contestataires maintiennent leur position de non reconnaissance de ce Comité Exécutif, émanant d’un processus électoral non réglementaire et qui fait l’objet d’une plainte déposée auprès du TARLS.

De ce fait, ces mêmes membres boycottent toute activité sportive ou autre action organisée par ce comité exécutif que nous considérons illégitime.

Devant ce comportement irresponsable de ce comité exécutif illégitime, les membres contestataires décident délibérément d’organiser un siting au niveau du siège des Fédérations Sportives (INFS/-STS), aujourd’hui 4 juillet 2017 à 10 heures.

Ce rassemblement aura pour but de dénoncer la prise en otage de mouvement sportif olympique national.

Les membres contestataires maintiennent leurs volontés de persévérer sur leurs démarches en exploitant tout les moyens et droits tels que prévu dans les statuts et les règlements intérieurs du COA, pour préserver les intérêts du mouvement sportif et olympique national.