CRB : Hamia forfait pour la finale

C’est officiel, Mohamed-Amine Hamia ne jouera pas la finale. L’attaquant attiré du CRB a d’ores et déjà déclaré forfait pour le très attendu rendez-vous de ce mercredi en coupe d’Algérie face à l’ES Sétif.

Souffrant d’une blessure au genou depuis plusieurs jours, l’ancien attaquant de l’OM s’est donné le temps de se soigner dans l’espoir de s’en remettre et pouvoir ainsi se mettre à la disposition de son coach, en vain. En effet, Hamia s’est rendu compte qu’il ne pourra jamais être prêt à temps.

Lors d’un sixte ce dimanche à Sidi-Moussa, Hamia a tenté un retour, mais il a dû vite abandonné après avoir ressenti de vives douleurs, signe qu’il n’est pas encore rétabli. Abattu, le joueur a quitté le stage en pleurs.

«J’avais tout donné pour jouer cette finale. Ça me fait mal, mais je n’y peux rien. C’est le destin», a déclaré le joueur à chaud.

La nouvelle du forfait de Hamia a beaucoup déçu ses coéquipiers au regard de son poids dans l’équipe, mais Badou Zaki, qui a pris lui même la décision de ne pas retenir l’attaquant, a tenu à relativiser. «C’est vrai que c’est une perte pour toute l’équipe, mais il y va avant tout de sa propre santé.

Là, il ne s’agit pas seulement de rater un match, fut-il la finale de la coupe d’Algérie, mais c’est carrément sa carrière qu’il met en danger. Il ne faut pas qu’il oublie qu’il risque d’aggraver sa blessure et de compromettre sérieusement sa carrière», a déclaré Badou Zaki qui a eu quelques mots réconfortants à l’égard de son attaquant.

La nouvelle du forfait de Hamia est tombée tel un couperet du côté de Belouizdad où la fièvre de la finale a atteint son paroxysme.

Le CRB et ses supporter rêvent en effet de remporter la 7e Coupe d’Algérie de leur histoire face à un autre spécialiste, en l’occurrence l’ES Sérif déjà sacré champion d’Algérie.

Amar Benrabah