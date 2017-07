Ligues 1 et 2, mercato estival : fin de l’enregistrement le 31 juillet

La période d’enregistrement des joueurs des deux championnats de Ligues 1 et 2 Mobilis qui a débuté le 1er juin, se poursuivra jusqu’au 31 juillet en cours, indique lundi la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site officiel.

Quant à la 2e période (Mercato hivernal), elle a été fixée du 16 décembre 2017 au 15 janvier 2018, précise la même source, ajoutant que durant cette 2e période d’enregistrement, les clubs ayant un statut professionnel et dans la limite de 27 joueurs (L1) et 25 joueurs (L2), ont la possibilité de recruter au plus trois joueurs dans la catégorie seniors. «Les prêts de joueurs durant la période en question sont inclus dont les trois joueurs autorisés au recrutement», a encore précisé la LFP.

Concernant le contrat du joueur professionnel, celui-ci est établi pour une durée minimale de deux ans et au maximum pour une durée de cinq ans, a souligné l’instance footballistique nationale, poursuivant qu’un joueur n’ayant pas encore dix huit ans ne peut signer de contrat professionnel que si la durée du contrat n’excède pas trois ans. «Les clauses dépassant cette durée sont réputées non écrites et nulles», avertit la LFP.