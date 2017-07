Lui reprochant son attitude et ses déclarations à la presse : Zetchi met fin à la mission de Koussa

Le président de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi, a décidé de mettre fin officiellement aux fonctions du président de la commission fédérale d’arbitrage, Messaoud Koussa, selon un communiqué de la FAF, dimanche sur son site officiel.

Zetchi reproche à l’ancien arbitre et actuel président de la Ligue de football de Sétif son attitude et ses déclarations à la presse, qu’il considère comme une atteinte à l’obligation de réserve de tout membre du bureau fédéral à l’égard de la fédération, comme relevé dans ledit communiqué. Pour rappel, l’ancien arbitre international, a ouvertement critiqué la politique du nouveau bureau fédéral présidé par Zetchi, lors d’une émission diffusée vendredi dernier à la Chaîne III et dans une émission de la chaîne El-Heddaf TV. Koussa reproche à Zetchi non seulement de ne pas avoir programmé une séance avec lui en tant que président de la Commission fédérale d’arbitrage (CFA) et l’accuse de vouloir lui imposer coûte que coûte, l’ex-arbitre Mokhtar Amalou, chargé de la désignation des arbitres et qu’il ne veut pas dans son équipe. Aussi, il ne comprend pas que le président de la FAF s’oppose à deux noms que comptait intégrer Koussa à la CFA dont Mohamed Bichari, ex-arbitre à la bonne réputation et connu pour son intégrité, qui de plus est médecin. Il a contesté aussi le fait que le vice-président de la FAF, Bachir Ould Zmirli veuille faire partie de la CFA, alors qu’il est vice-président de la fédération et de surcroît dirigeant du NAHD. Koussa trouve cela inadmissible et dit n’avoir jamais rien vu de pareil dans une commission d’arbitrage censée être neutre et sans coloration partisane.



Pourquoi tient-il absolument à Amalou ?



Par ailleurs, l’on se demande pourquoi le président de la FAF tient-il absolument à Mokhtar Amalou ?! Du moment qu’il a désigné au départ Messaoud Koussa à la tête de la CFA, cela signifie qu’il a totalement confiance en lui. De ce fait, il aurait été plus logique de le laisser lui-même choisir les personnes avec qui il veut travailler au niveau de la commission fédérale d’arbitrage, dans le souci de mener à bien sa mission. L’insistance de Zetchi pour le maintien d’Amalou au sein de la CFA demeure une énigme, puisque aucun argument n’a été avancé par le président de la FAF pour l’expliquer !!! Il s’est par contre facilement «débarrassé» de Koussa qu’il a pourtant lui-même choisi et désigné pour diriger la CFA (?!) Kheireddine Zetchi qui a succédé à Hadj Mohamed Raouraoua entame donc son mandat, avec déjà ce dossier cuisant de la CFA, qui n’a pas encore totalement révélé ses dessous. Cela du fait de la sensibilité et de l’importance de cette commission. Alors que son arrivée à la tête de la fédération a suscité l’espoir d’un renouveau du football algérien autant au niveau des compétitions locales qu’internationales, Zetchi doit impérativement se montrer à la hauteur des attentes de la famille footballistique nationale, qui attend des changements positifs à tous les niveaux de la balle ronde nationale. L’éradication de la corruption, l’assainissement du corps arbitral des parasites qui l’entourent et la moralisation du football national, sont autant de combats à mener tous azimuts, si l’on espère faire sortir le football algérien du marasme dans lequel il se trouve.

Mohamed-Amine Azzouz