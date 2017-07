Vitrine touristique du Rif : La contestation gagne les plages

Les forces de l’ordre marocaines ont tenté dimanche de déloger les manifestants du mouvement Hirak, qui ont continué leur mouvement sur les plages d'Al Houceima dans la région du Rif (nord) en scandant des appels à la libération des détenus et la démilitarisation de la zone, ont rapporté les médias lundi.

A Sfiha et Souani, des forces de l’ordre «casquées» et «bardées de leurs boucliers» ont tenté de déloger les manifestants-baigneurs, qui sur le sable et jusque dans l’eau ont continué à scandé des appels à la libération des détenus, la démilitarisation de la région et la réalisation de leurs revendications socio-économiques, ont précisé les mêmes sources.

Jeudi, des dizaines de jeunes d'Al Hoceima ont organisé une marche de soutien au mouvement contestataire du Rif sur la plage Quemado, dont des vidéos ont été diffusées sur le web. L'occasion pour eux de soutenir les prisonniers du Hirak, d'appeler à leur libération et de rappeler aux autorités les revendications socio-économiques légitimes de leur mouvement. Ils l’ont fait depuis la mer où ils tenaient leur sit-in. Les autorités ont alors accouru sur les lieux pour y mettre un terme, a-t-on indiqué.

Dans une des images sur les réseaux sociaux, on voit les forces de l’ordre former une sorte de mur. Dans une autre, on les voit, les bottes dans l’eau, faire face à des jeunes portant des maillots de bain. Le Hirak a déplacé cette semaine le terrain de la manifestation à la plage, une innovation pour les mouvements sociaux au Maroc et des appels ont été lancés cette semaine en ce sens sur les réseaux sociaux.

Après les grands rassemblements sur la place principale d’Al Hoceima, les affrontements sur les hauteurs des quartiers chauds et les concerts de casseroles la nuit, les partisans du Hirak ont déplacé la contestation vers les plages, lieux symboliques de l’économie locale et vitrine touristique de la région