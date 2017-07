Hôtellerie tourisme et thermalisme : Modernisation et développement

Les dirigeants et hauts fonctionnaires des 66 hôtels et 9 stations thermales relevant du groupe public HTT (hôtellerie, tourisme et thermalisme) ont participé à un séminaire national qui s’est tenu avant-hier au village de vacances du complexe touristique Les Andalouses à Oran. « Il s’agit d’un double évènement.

D’abord, c’est l’occasion de faire le point sur l’activité du groupe pour l’année 2016 et tracer les perspectives de ses 17 filiales ; ensuite situer les différents points, forts et faibles, de son bilan et faire des propositions pour corriger ce qui peut l’être au niveau de sa stratégie », a indiqué Mme Cherfi Leïla chargée du partenariat au niveau du groupe hôtellerie, tourisme et thermalisme lors d’un point de presse tenu en marge de la rencontre. À ce propos, la responsable a expliqué que la plupart des problèmes actuels exprimés dans ce sens résultent du fait qu’une bonne partie des unités relevant du groupe HTT ont fermé, soit partiellement ,soit complètement, en raison des travaux de modernisation et rénovation dont elles ont bénéficié. Elle a ajouté que ces efforts visant à rénover et à mettre à niveau ces structures ne peuvent contribuer réellement à améliorer la situation du secteur s’ils ne sont pas accompagnés d’un véritable travail de développement de la ressource humaine. « ça ne sert à rien si je modernise en l’absence d’une main d’œuvre qualifiée et compétente », a-t-elle soutenu. D’après cette responsable : « il est vrai que l’Algérie ne peut pas rivaliser avec certaines normes internationales en matière de tourisme mais on peut rivaliser sur un autre plan. Nous avons nos propres traditions, une culture riche et un environnement socioculturel qu’il faut valoriser», dit-elle.

Une station de thalassothérapie pour 5 millions d’euros

Par ailleurs et dans une déclaration à la presse, le directeur général du complexe les andalouses

M. Behlouli Hacène, a annoncé l’ouverture en octobre prochain de la station de thalassothérapie dont les travaux sont à 75% d’avancement des travaux. «Actuellement nous sommes au stade de la décoration qui est assurée par des étudiants des beaux-arts. Parallèlement à cela, nous sommes en train de former le personnel de l’encadrement. La formation est assurée par une compagnie étrangère (espagnole) et elle concerne les médecins, les kinésithérapeutes et les masseurs », a révélé le directeur général. Le montant de cet investissement est de 5 millions d’euros, a indiqué le même responsable avant d’expliquer que ce nouveau produit touristique est le premier du genre existant en Algérie. « Nous avons les dernières technologies et les derniers équipements allemands qui offrent à nos futurs clients une prise en charge des plus modernes et performantes », a-t-il ajouté. La future station thalasso propose à ses clients un protocole de 18 soins pour femmes et 15 pour hommes.

Amel Saher