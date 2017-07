Feux de forêt, barbecues et jet de mégots : néglicence incendiaire

La canicule aidant, de nombreux foyers d’incendie de forêt se sont déclenchés depuis le premier jour de l’Aïd-el-Fitr, causant au passage de gros dégâts au tissu forestier, d’après les dernières données fournies par les services de la Protection civile.

Des wilayas comme Skikda, Relizane, Mila, El-Tarf, Boumerdès, Médéa, Béjaïa, Oum El-Bouaghi et Jijel ont connu, ces derniers jours, une situation très critique et qui a été compliquée par des vents forts qui ont fait que des superficies importantes sont parties en fumée. Plus de 40 incendies ont été en effet enregistrés et plus de deux cents hectares ont été ravagés, en sus de la destruction de 3.500 bottes de foin et 2.650 arbres fruitiers, essentiellement des oliviers et des figuiers.

Le dispositif de la Protection civile pour la lutte contre les incendies de forêt, qui mobilise d’importants moyens humains et matériels, a pu finalement maîtriser la situation et réussi l’extinction des sinistres en question.

Il s’agit, dans le détail, de 12 feux de forêt ayant ravagé une superficie de 73 ha, 9 incendies de maquis pour 43,7 ha détruits et 19 incendies de récoltes qui ont fait des dégâts à 39 ha de blé.

La wilaya de Skikda reste la wilaya la plus affectée avec deux incendies ayant détruit 41 hectares, suivie d’El-Tarf, avec 37 hectares de champs de blé et d’eucalyptus ravagés entre jeudi et lundi.

Mais c’est la wilaya de Guelma qui a été la plus touchée. En effet, ce sont au total 141 hectares de récoltes agricoles et couvert végétal forestier qui ont été détruits dans 31 incendies déclenchés depuis début juin dans différentes régions de la wilaya, selon la cellule d’information et de communication de la Protection civile. Une superficie de 116,5 ha de récoltes agricoles, dont 108,5 ha de blé dur, a été entièrement détruite durant cette période suite à 27 incendies. Depuis le début du mois de juin dernier, 24,5 ha de couvert végétal forestier ont aussi été détruits dans 4 incendies, selon la même source. Le dernier feu a été enregistré lundi soir au mont El-Manchourah de la mechta El-Makassa, dans la commune de Bouati-Mahmoud, à 25km au nord de Guelma, a-t-on souligné, précisant que ce feu avait occasionné la destruction de 12 hectares de couvert forestier, tandis que huit logements ruraux implantés dans cette région ont été protégés.

Relizane n’est pas en reste et compte deux incendies et 20 hectares détruits, tout comme Béjaïa qui a vu 6 hectares de broussailles, 2 hectares d’arbres fruitiers et 5 ruches réduits en cendres. Idem à Médéa qui a perdu 5 ha de pins d’Alep, de maquis et de broussailles suite à la déclaration d’un feu de forêt qui a occasionné des difficultés respiratoires allant presque à l’asphyxie à pas moins de 4 personnes qui, après avoir reçu, sur place, les premiers soins de secours, ont été évacuées vers les structures sanitaires.

À Jijel, deux feux ont été enregistrés ayant détruit une superficie de 3,5 hectares, outre deux feux à Béjaïa et à Oum El-Bouaghi ayant détruit un hectare.

À Mila, une importante étendue forestière a été ravagée par un incendie. Le sinistre, qui s’est déclaré en milieu de journée, a causé la destruction de près d’un hectare de chêne-liège, d’une oliveraie composée de près d’une centaine de sujets et d’un élevage apicole.

Il est à rappeler que ce n’est pas le premier Aïd qui connaît ce genre d’incendies. L’année dernière, le bilan de la Protection civile faisait état déjà de plus de 60 incendies qui ont causé la destruction de 150 hectares de forêt.

Et tandis que certains imputent ces incendies, à la canicule qui sévit ces jours-ci dans le pays, la Protection civile déplore cependant l’attitude de certains citoyens dont la négligence et l’inconscience seraient derrière ces sinistres, à travers le jet des mégots et l’organisation des barbecues, ces derniers, étant mal éteints, contribuent grandement à la déclaration des feux de forêt.

D’où cet appel de l’institution du colonel El-Habiri à davantage de prudence et de vigilance lorsqu’on se retrouve dans les forêts et les bois.

Il est à souligner que le dispositif de lutte contre les feux de forêts comprend 22 colonnes mobiles et 490 unités d’intervention réparties au niveau des wilayas classées à risque élevé. En 2016, les unités de la Protection civile ont eu à intervenir pour l’extinction de 13.480 incendies qui ont causé des dégâts évalués à 6.792,6 hectares de forêt, 4.513,2 hectares de maquis, 5.903 ha de broussaille, 4.409,7 hectares de récolte, 19.302 palmiers et 96.740 arbres fruitiers.

S. A. M.