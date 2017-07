Vacances d’été : Quelle destination pour les Algériens ?

Les départs en congé pour les vacances d’été ont débuté le week-end dernier. Contrairement aux années précédentes, il reste à peine deux mois d’été pour profiter pleinement de la période estivale.

Ainsi, au lendemain de l’Aïd-el-fitr, les départs ont commencé vers les différentes régions du pays, surtout sur la bande côtière, pour ceux qui passent cette période de détente au pays. Mais quelles sont les destinations privilégiées des Algériens et à quel prix ? Des questions qui ont été posées à trois chefs d’agences de voyage visitées hier à Alger centre.

Les chefs d’agences, dont M. Kamel, nous a déclaré que «la première destination privilégiée des Algériens reste la Tunisie, le plan de secours car il n’y a pas vraiment de choix vu les contraintes de visa et les longues listes d’attentes pour obtenir un rendez-vous. Alors, souvent pour ne pas rester en Algérie, ils partent chez nos voisins tunisiens.»

Un autre responsable d’agence nous a indiqué que «la majorité des Algériens partent en Tunisie car ils n’ont pas le choix. Les endroits touristiques en Algérie se comptent sur les doigts et sont souvent très chers par rapport à l’offre proposée. On est loin des pays européens et même des pays voisins, il faut l’admettre ; c’est dommage car on a un très beau pays mal exploité.»

M. Fahim, un jeune homme de 22 ans à qui le

visa a été refusé trois fois, nous a déclaré que «pour son premier voyage entre amis, il a choisi la Tunisie», en ajoutant que pour les petites bourses c’est le pays idéal pour passer de bonnes vacances.»

La Turquie qui vient en 2e position, connait un grand engouement. M. Kamel a expliqué que «c’est un pays de plus en plus convoité par les Algériens ; le visa est facile à obtenir et les séries télévisées turques ont véhiculé de belles images touristiques de ce pays.»

Rencontrée dans une des agences de voyage visitée, Mme Salmi nous a confié qu’«elle est venue afin de choisir pour elle et ses deux filles, une formule touristique pour aller en Turquie ; un pays qui l’a toujours fasciné par son histoire et sa beauté.»

Pour les personnes en possession d’un visa Schengen, l’Espagne est aussi parmi les destinations choisies, ensuite vient le Portugal suivi de la Grèce. Des pays où on en a pour son argent.

Un potentiel énorme pour charmer les visiteurs…



Ceci dit, une grande majorité d’Algériens restent au pays et n’optent pour aucune destination hors du pays. Motif : salaires trop bas donc budget-vacances limité. Ces classes sociales qui ne disposent pas de revenus suffisants ont en majorité un trait commun. Ils considèrent que les frais de visas et la réservation d’hôtels sont trop onéreuses par rapport à leurs salaires…

Alors, ils choisissent la côte algéroise qui voit se déverser un rush continuel de familles ; l’échappatoire aux étés caniculaires. Il y a ceux qui ménagent leurs montures pour se déplacer vers des endroits où il fait bon vivre comme Bejaia, réputée pour ces stations balnéaires : Aokas, Tichy ou Boulimat.

Il y a également la côte oranaise avec le complexe des Andalouses complètement rénové, l’Eden plage et Bousfer qui restent les plus fréquentables. À l’est du pays, Jijel, Skikda et Annaba font le plein. Des estivants qui viennent de partout notamment du sud qui veulent échapper au soleil de plomb qui y sévit toute la journée. Mais ces vacances ont un coût. À Béjaia, à titre d’exemple, il faut au minimum 50.000 DA pour louer un appartement, type F2 pour un séjour d’un mois. Les loyers proposés montent en flèche pour les bungalows spacieux disposant de toutes les commodités nécessaires. Certains bailleurs louent de 150.000 à 200.000 DA leurs biens et trouvent leurs clientèles parmi les personnes aisées ou des émigrés qui viennent pour des séjours de détente dans leur pays d’origine.

Riche par son histoire et sa diversité culturelle l'Algérie demeure, malheureusement l’un des pays les moins sollicités par les flux touristiques. Pourtant le pays possède un potentiel énorme. Les pouvoirs publics pourraient certainement consacrer plus de moyens pour réorganiser ce secteur, mais surtout le marketing touristique, notamment en assurant une présence beaucoup plus importante et visible à l'échelle nationale et internationale.



Wassila Benhamed