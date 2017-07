Coup d’envoi de la semaine du film russe en Algérie : 7 longs métrages au programme de la cinémathèque

Le coup d’envoie de «la Semaine du film russe» a été donné, dimanche dernier, par le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, en présence de l’ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, Alexandre Yurievitch Zolotov, et ce au niveau de la cinémathèque algérienne.

En effet, le 7e art russe est à l’honneur depuis dimanche dernier aux cinémathèques algériennes dans le cadre de la semaine cinématographique russe, un évènement qui se déroule conjointement à Alger et à Oran. Dans ce cadre, les cinéphiles algérois et oranais pourront à cette occasion assister à la projection de 7 longs métrages. Initiée par la cinémathèque algérienne et sous l’égide du ministère de la culture et de la Fédération de Russie ainsi que l’ambassade de la Fédération de Russie en Algérie, cette semaine cinématographique est une occasion propice pour le public algérien de découvrir, jusqu’au 8 juillet, une sélection de sept longs métrages emblématiques du cinéma russe contemporain, qui sont programmés entre les Cinémathèques d’Alger et d’Oran. Ces films ont été produits entre 2015 et 2016, et sont essentiellement axés sur la thématique des deux guerres mondiales. La cérémonie d’ouverture a eu lieu en présence du réalisateur Sergey Mokritskiy et de l’acteur Serguei Puskepalis — entre autres lauréat en 2010 de l’Ours d’argent du meilleur acteur du Festival international du film de Berlin. Dans son allocution, le chef de délégation russe, M. Sergey Braguine, a exprimé sa satisfaction quant à sa présence en Algérie pour la seconde fois, tout en déclarant que «l’idée est née en 2010 lors de la semaine culturelle algérienne en Russie où des films algériens étaient diffusés». Dans cette optique, il a souligné que cette «semaine» «fera honneur à la diversité des genres du cinéma russe contemporain», «en programmant notamment des comédies, des films dramatiques ou des œuvres reflétant la société russe actuelle», a-t-il ajouté. Le coup d’envoi de cette semaine a été marqué par la diffusion du long métrage intitulé «La Bataille de Sébastopol», réalisé par Sergueï Mokritskiy en 2015. un film historique et biographique sur un personnage à la fois réel et légendaire de la Seconde Guerre mondiale, Lioudmila Pavlitchenko, une femme tireur d’élite présente au plus fort du conflit et dont l’action et le talent furent magnifiés par la propagande de guerre. Elle se distingua notamment lors de la bataille de Sébastopol. En 1941, Hitler lance ses troupes contre Sébastopol, ville russe de Crimée, dont le port représente un intérêt stratégique de grande importance. Le long siège de la ville est marqué par des bombardements de l’artillerie lourde allemande extrêmement intense. Sous ce déluge de feu, Lioudmila Pavlitchenko va se révéler être une tireuse d’élite hors du commun. Son talent est tel que l’armée allemande reconnaît en elle une menace à éliminer à tout prix. Le personnage central du film, Lioudmila Pavlitchenko, a réellement existé. Cette femme, tireuse d’élite, est devenue une héroïne très connue des Soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a tué au combat 309 ennemis. Après avoir été blessée, elle a œuvré dans la sphère diplomatique et devient le premier citoyen soviétique invité à la Maison Blanche, où elle rencontre le président Franklin Roosevelt en septembre 1942. Eleanor Roosevelt l’invite à réaliser une tournée à travers les États-Unis pour raconter son expérience, afin d’encourager les Américains à l’effort de guerre. Il y a lieu de noter, par ailleurs, que le programme mettra aussi en avant le film «Le Bataillon», réalisé en 2015 par Dmitri Meskhiev qui sera, en outre, projeté à Alger le 3 juillet à 17h et à Oran à 18h30. Ce long métrage retrace la création, à Saint-Pétersbourg, du premier bataillon composé exclusivement de femmes, et qui paradera rapidement sous le nom de «Bataillon de la mort» lorsqu’il prendra part au conflit de la Seconde guerre mondiale.

Le mardi 4 juillet à Alger (17h), sera projeté le film aux accents comiques «Le Gars de notre cimetière» (2015) des réalisateurs Anton Chizhikov et Ilya Chizhikov, qui met en scène l’histoire d’un gardien de nuit affecté à la surveillance d’un… cimetière. La suite du programme prévoit par ailleurs la projection du film «Le Carrosse vert» (2015), l’histoire d’une rivalité entre deux cinéastes lorsque l’un est sélectionné aux oscars, également «Le Fantôme» (Alexander Voitinski – 2015) qui se penche sur la vie et la mort d’un concepteur d’avion au caractère arrogant, ou encore une autre fiction «Vendredi» (2016), d’Evgeniy Shelyakin sur les comportements sociaux d’une partie de la société moscovite, le vendredi, veille du week-end, étant ici présenté au travers des portraits d’un PDG, d’une mère de famille ou d’un salarié, comme la soirée de tous les excès mais aussi le moment où tout peut arriver.

Sihem Oubraham