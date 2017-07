Saut en longueur filles : El Hadi Ould Ali remet les médailles aux trois vainqueurs

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a présidé, dimanche, à Tlemcen, la cérémonie de remise des médailles aux trois premiers de l’épreuve de saut en longueur féminin, remportée par l’Algérienne, Asmaa Baya Araibia, avec un saut de 6,02 m, à son deuxième essai. Les médailles d’argent et de bronze de cette épreuve inscrite dans le cadre de la 13ème édition des championnats d’Afrique d’Athlétisme, sont revenues aux athlètes Zineb Ajalal du Maroc (5,68m) et Fatimata Zougrana du Burkina Faso (5,41 m).