Basket-Ball : SuperDivision A (Play-off) : Le GS Pétroliers et le NA Hussein-Dey en finale

Le GS Pétroliers, tenant du titre, et le NA Hussein-Dey se sont qualifiés pour la finale du championnat d'Algérie de basket-ball, Super-Division A, à l'issue de l'ultime journée du dernier tournoi play-off disputée samedi à la salle de Cheraga (Alger). Si les Pétroliers avaient déjà assuré leur qualification en finale, après deux victoires lors des deux premières journées disputées jeudi et vendredi, les joueurs du NAHD qui se sont imposés devant l'US Sétif (77-72) après prolongation, ont du attendre la victoire du GS Pétroliers devant le CRB Dar Beida (89-85), également après prolongation, pour décrocher une place en finale. Il y a lieu de noter que la match entre le GSP et le CRBDB a été émaillé par quelques incidents provoqués par les supporteurs et les dirigeants du NAHD qui voulaient interrompre le match, alors que Dar Beida menait de 12 points, supposant que les Pétroliers étaient entrain de lâcher le match pour qualifier Dar Beida. La finale du championnat qui se jouera en aller-retour et une belle éventuelle, est prévue les 13, 14 et 15 juillet à la salle de Cheraga (Alger).



Résultats

1re journée / Jeudi :

CRB Dar Beida - NA Hussein-Dey 58-66

US Sétif - GS Pétroliers 68-78

2e journée / Vendredi :

GS Pétroliers - NA Hussein-Dey 97-78

US Sétif - CRB Dar Beida 65-70

3e journée / Samedi :

NA Hussein-Dey - US Sétif 77-72 (après prolongation)

CRB Dar Beida - GS Pétroliers 89-85 (après prolongation)



Classement : Pts J

1. GS Pétroliers 6 3

2. NA Hussein-Dey 5 3

3. CRB Dar Beida 4 3

4. US Sétif 3 3