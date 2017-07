Athlétisme, Championnats d’Afrique U20 (Tlemcen-2017) : M. Ould Ali préside la cérémonie de clôture

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a clôturé, dans la soirée de dimanche, la 13e édition des championnats d’Afrique d’Athlétisme U20, abrités à Tlemcen.

Le ministre, qui a présidé auparavant, la cérémonie protocolaire de remise de médailles aux vainqueurs adu relais 4X400 m garçons, en compagnie du président de la Confédération africaine d’athlétisme (CAA), Kalkaba Hamad Malboum, est intervenu pour mettre l’accent sur l’importance de ce genre de rencontres pour la promotion du sport en Afrique. Rappelant que cette édition a été parrainée par le Président de la république, M. Abdelaziz Bouteflika. Le ministre a mis l’accent sur l’intérêt accordé par les pouvoirs publics, à leur tête le Chef de l'Etat, et son engagement au développement du sport, non seulement en Algérie mais également en Afrique. Félicitant les organisateurs de cet événement, El Hadi Ould Ali a rappelé les records réalisés durant les quatre jours de compétitions et souligné l’esprit de fraternité et de fair-play qui a marqué la participation des athlètes du continent. «L’Algérie aura l’occasion de vous accueillir à Chlef et Oran en 2018 et 2020 pour les championnats de cross-country et d’athlétisme séniors", a-t-il également indiqué. Auparavant, le président de la CAA a félicité, dans son allocution, l’Algérie pour sa bonne organisation de l’événement. «Nous avons passé quatre jours durant, un séjour inoubliable à Tlemcen» , a-t-il indiqué, rappelant que deux records des championnats ont été battus à Tlemcen, dont celui du 200 m hommes.

Saut en longueur filles

El Hadi Ould Ali remet les médailles aux trois vainqueurs

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a présidé, dimanche, à Tlemcen, la cérémonie de remise des médailles aux trois premiers de l’épreuve de saut en longueur féminin, remportée par l’Algérienne, Asmaa Baya Araibia, avec un saut de 6,02 m, à son deuxième essai. Les médailles d’argent et de bronze de cette épreuve inscrite dans le cadre de la 13ème édition des championnats d’Afrique d’Athlétisme, sont revenues aux athlètes Zineb Ajalal du Maroc (5,68m) et Fatimata Zougrana du Burkina Faso (5,41 m).



Saut à la perche hommes

Boudchiche et Ouchni offrent l’or et l’argent à l’Algérie

Les perchistes, Réda Boudchiche et Youcef Ouchni, ont remporté, samedi à Tlemcen, les deux premières places dans la finale de leur épreuve, disputée dans le cadre de la 13e édition du championnat d’Afrique d’athlétisme, offrant à l’Algérie sa seconde médaille d’or et sa troisième d’argent. Le premier a réalisé un saut de 4,30 m., alors que le second un saut de 4 m. Le Tunisien Sassi s'est contenté de la médaille de bronze avec un saut de 3,20 m. Tout content de sa performance, Boudchiche a exprimé à la presse sa joie d'avoir réalisé cette performance, malgré l’absence de réalisation du minima en présence d’un vent quelque peu fort sur le plateau de Lalla Setti. «Le plus important est le titre en attendant mes progressions en prévision du prochain championnat du Monde», a-t-il indiqué. Pour sa part, Ouchni compte travailler davantage pour réaliser d’autres performances. «Ce premier titre m’encourage beaucoup pour l’avenir», a-t-il souligné.



(4x100 m)

les relayeurs algériens remportent l’or et le bronze

Les relayeurs algériens du 4x100 m se sont illustrés à la fin de la troisième journée des championnats d’Afrique d’athlétisme U-20, en remportant, à Tlemcen, les médailles d’or (filles) et de bronze (garçons). Le relais féminin, composé de Benselka, Araibia, Ait Abdelaziz et Ouanis, est arrivé en première position avec un chrono de 48.44, devant les Zimbabwéennes, Agostino, Mgbemena, Nyachiya et Watama (51.19), dans une course qui a enregistré la participation de deux pays seulement. Ce quatuor a permis à l'Algérie de remporter sa troisième médaille d’or de la compétition, synonyme de troisième position au tableau des médailles derrière l’Ethiopie (08 or) et l’Afrique du Sud (07). Au total, l’Algérie a engrangé, à l’issue de cette troisième journée de samedi soir, 13 médailles, dont cinq en argent et cinq en bronze, contre 21 pour l’Ethiopie (05-08) et 11 pour l’Afrique du Sud (03-01). Pour leur part, les relayeurs garçons algériens, Zekraoui, Boukhatem, Zaoui et Nait Abdelaziz, ont remporté le bronze avec un temps de 41.34, derrière le Zimbabwe (40.64) et la Gambie (41.07). Par ailleurs, la finale du 5000 m femmes a été remportée, comme attendu, par l’Ethiopienne Hayile (15:37.13), devant la Kényane Chebet (15:41.64) et une autre Ethiopienne, Debeb (15:49.63). Enfin, le triple saut garçon a souri à Mapaya du Zimbabwe (16,30 m), devant Ochalla de l’Ethiopie (15,65 m) et le Marocain Zakour (15,13 m). La quatrième et dernière journée de ces championnats verra l’organisation de pas moins de 15 finales, dont les relais 4x400 garçons et filles. La cérémonie de clôture est prévue tard dans la soirée au stade de Lalla Setti.



Marteau

Aboudi en argent l'or pour le Sud-africain Haasbroek

L'athlète algérien, Sid Ali Aboudi, s'est adjugé la médaille d'argent du concours de lancer de marteau de la 13e édition des championnats d’Afrique d’athlétisme (U20), remporté par le Sud-africain, Carel Haasbroek, samedi au stade de Lalla Setti à Tlemcen (Algérie) pour le compte de la

3e journée de compétition. Haasbroek a décroché l'or avec un jet à 68.91 m, soit presque 10 m devant Aboudi (59.65 m), alors que la médaille de bronze est revenue au Marocain, Oualid Araba (56.53m).



10.000 m marche filles

Azzi Souhila décroche la médaille de bronze

L'athlète Azzi Souhila a remporté dimanche la médaille de bronze dans la finale du 10.000 mètres marche, disputée au début de la quatrième et dernière journée des championnats d’Afrique d’athlétisme U-20 à Tlemcen. Azzi a terminé la course avec un chrono de 53:49.98 derrière les deux Ethiopiennes Nigatu Ayalnesh Dejene (52:14.73) et Mituku Yehualeye Beletew (52:15.14). Deux autres Algériennes étaient engagées dans cette course. Il s'agit d'Azzi Souad (4e avec un chrono de 54:13.12) et Zoubiri Meriem Amel (5e avec un temps de 59:06.79).



400 m filles

Chaima Ouanis en bronze

L'Algérienne Chaima Ouanis a remporté la médaille de bronze du 400 m haies dimanche à Tlemcen qui abrite les championnats d’Afrique d’athlétisme U-20, réalisant un temps de 1:03.16. Ouanis a franchi la ligne d'arrivée derrière la Marocaine Sara El Hachimi, médaillée d'or (1:00.62) et l'Ethiopienne Deme Abu Feto (1:01.18) qui a eu l'argent.



Heptathlon-dames

Médaille d'argent pour Afaf Ben Hadja

Afaf Benhadja, a remporté à Tlemcen, la médaille d'argent de l'épreuve d'Heptathlon-dames, à l'issue du concours terminé dimanche pour le compte des championnats d’Afrique d’athlétisme U-20 qui se déroulent en Algérie L'Algérienne a totalisé 4552 pts, derrière la Sud-Africaine Jone Kruger, médaille d'or, avec (4850 pts). La Tunisienne Salima Ghennai a pris la médaille de bronze avec un total de 3718 pts.



Disque/dames

Katia Hammoum (2e) et Naila Dahmania (3e)

Katia Hammoum Rania et Naila Dahmani ont remporté successivement dimanche, les médailles d'argent et de bronze du concours de disque dames des championnats d’Afrique d’athlétisme U-20 qui se poursuivent à Tlemcen. La médaille d'or est revenue à la Sud-Africaine Yolani Standa qui a réalisé un jet de (49,13 m) devant Hammoum (38,17m) et Dahmania (36,05 m).



800 m messieurs

Cherrad 5e, le Kenyan Lekuta en or

Oussama Cherrad a pris dimanche à Tlemcen la 5e place lors de la finale des 800m messieurs pour le compte des championnats d’Afrique d’athlétisme U-20 qui se déroulent en Algérie. Cherrad a clôturé les deux tours de piste avec un temps de 1:51.31 dans une course dominée par le Kenyan Soloman Lekuta (1:48.04) suivi des Ethiopiens Taddesse Lemi Urgesa (1:48.76) et Adisu Girma Tola (1:49.15).



200 m messieurs

Mahdi Zerkaoui 5e, l’or pour le Sud-africain Munyai

Mohamed Mahdi Zerkaoui s'est classé en 5e position avec un temps de 21.48 lors de la finale du 200 m (messieurs) disputée dimanche à Tlemcen pour le compte des championnats d’Afrique d’athlétisme U-20. Le Sud-africain Clarence Munyai a remporté la médaille d'or en 20.22 avec, à la clé, un nouveau record d'Afrique, laissant les 2e et 3e places aux Zimbabwéens Kundai Maguranyanga (21.11) et Tinotenda Matienga (21.14). Pour la finale du 200 m dames, le dernier mot est revenu à la Gambienne Ola Buwaro (24.60) médaillée d'or, suivie de l'Ethiopienne, Tsige Duguma Gemechu, et de la Zimbabwéenne, Kelechi Cabri (24.71) qui ont été départagées à l'aide du photo-finish.

Classement final

L’Ethiopie en tête, l’Algérie troisième



Tableau final des médailles de la 13e édition des championnats d’Afrique d’athlétisme des moins de 20 ans, organisée du

29 juin au 2 juillet, au stade de Lalla Setti à Tlemcen :



Classement Or Argent Bronze Total

1/ Ethiopie 13 13 12 38

2/ Afriq.du Sud 12 4 1 17

3/ Algérie 4 8 8 20

4/ Kenya 4 4 2 10

5/ Maroc 3 4 5 12

6/ Zimbabwe 3 3 3 9

7/ Tunisie 2 1 2 5

8/ Gambie 1 1 - 2

9/ Burkina Faso 1 - 1 2

10/ Botswana - 3 1 4

11/ Sénégal - 1 1 2

--/ Ile Maurice - 1 1 2

13/ Libye - 1 - 1

14/ Seychelles - - 1 1