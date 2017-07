Formation et enseignement professionnels : M. Mebarki honore 60 jeunes diplômés

Des dizaines de lauréats des différents établissements de la formation et de l’enseignement professionnels qui ont obtenu des diplômes à l’issue de l’année 2016-2017 ont été récompensés, lors d’une cérémonie organisée, hier, au palais de la Culture Moufdi-Zakaria (Alger).

«Il s’agit avant tout d’un message en direction de nos jeunes, des encouragements de la part de l’État algérien à travailler et à redoubler d’efforts pour arriver demain à constituer une main-d’œuvre qualifiée capable de contribuer à relever les défis de l’économie nationale», a souligné, à cette occasion, le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, qui a ouvert la cérémonie, en présence de plusieurs membres du gouvernement qui ont tenu à être là, pour marquer l’intérêt de l’Exécutif à un secteur névralgique sur lequel l’État mise énormément. Un secteur qui pèse quelque 700.000 stagiaires et apprentis qui rejoignent chaque année les bancs des CFPA et autres instituts, et surtout 270.000 jeunes diplômés annuellement, en quête d’une insertion professionnelle.

Ainsi donc, 60 stagiaires, dont 25 filles, mais aussi des personnes handicapées, se sont distingués dans leurs établissements respectifs en décrochant d’excellents résultats, y compris ceux formés à distance à travers divers modes et types de formation. Les heureux élus ont été choisis dans les spécialités de formation les plus «importantes» dans des secteurs considérés par le gouvernement comme «prioritaires», à l’instar de l’agriculture, de l’industrie, du bâtiment et des travaux publics, de l’hôtellerie ou encore de l’artisanat. Pour le département de Mebarki, le secteur de la Formation et de l’Enseignement professionnels enregistre une dynamique «très importante» dans le fait de pouvoir former avec «qualité» et dans les domaines où l’économie algérienne en a le plus besoin, selon le principe même de l’adéquation formation-emploi, qui consiste à «définir» les offres de formation selon les «vrais» besoins du secteur économique. Il faut savoir que cela a résulté des performances «positives» permettant ainsi à plus de 83% des diplômés de la formation professionnelle demandeurs d’emploi d’être insérés en moins de 6 mois par les services de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM), des chiffres «encourageants» qui confirment les «bonnes» orientations de la politique du secteur. Aussi, l’ANSEJ, l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes, confirme, à travers ses chiffres, la tendance «positive», et assure que 60% des porteurs de projet sont des diplômés de la formation professionnelle. Ces résultats sont le fruit de la stratégie du secteur basée essentiellement sur le rapprochement de la formation et de l’enseignement professionnels avec le secteur économique. À présent, la nomenclature des spécialités et des branches de la formation professionnelle se fait en «étroite collaboration» avec les opérateurs économique qui «contribuent» et «proposent» les nouvelles spécialités dictées par leurs besoins en main-d’œuvre qualifiée.

Le ministère rappelle que cette «complémentarité» entre le secteur économique et le système de la formation professionnelle a permis la création de pôles d’excellence qui sont dédiés aux métiers les plus en vue et classés par le gouvernement comme «stratégiques», et cela se fait avec la «contribution» du secteur économique. On peut citer celui dédié aux métiers de l’énergie et de l’électricité, sis à Rouiba (Alger), en partenariat avec Schneider Electric, celui dédié aux métiers du bâtiment et travaux publics d’El-Harrach (Alger), avec COSIDER ou encore celui des métiers de la téléphonie et des technologies de l’information et de la communication, en partenariat avec le ministère de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication. L’agriculture n’est pas en reste et compte à elle seule 7 pôles d’excellence, tandis que deux autres pôles dédiés à l’électronique commencent à voir le jour à Bordj Bou-Arréridj et à Sidi Bel-Abbès. À Relizane, on compte un pôle d’excellence du textile et à Oran, à Oued Tlélat plus précisément, on retrouve celui de l’automobile, alors qu’à Constantine, il existe un projet de création d’un pôle d’excellence dédié à la construction mécanique. S. A. M.