Conception de propositions de projets climatiques : Les acquis de l’Algérie

Dans le cadre du projet de coopération avec l’Union européenne (UE) dans le domaine des changements climatiques «Climasouth», un atelier a été organisé, hier, au siège du ministère des Affaires étrangères, ayant pour thème «le renforcement des capacités dans le domaine de la conception de proposition de projets climatiques», les acquis de l’Algérie dans ce domaine stratégique et la relation avec l’Union européenne. Lors de cette conférence, le directeur général du Centre de développement des énergies renouvelables (CDER), le directeur de l'environnement et du développement durable auprès du MAE, Djihad-Eddine Belkas, a mis en exergue, les acquis de l’Algérie dans la lutte contre le changement climatique, notamment la relation riche entre notre pays et l’Union européenne, qui devrait être accompagnée d’un échange dans la technologie. Il précisera que l’Algérie «continue à déployer ses efforts dans la lutte contre le changement climatique dans ce domaine», qui est extrêmement important.

Dans ce cadre, le même responsable a rappelé que le gouvernement algérien adopte une politique de promotion de l’énergie renouvelable, notamment des projets ambitieux sont en voie de réalisation et seront concrétisés dans un futur proche. Lors de son intervention, Stefano Corrado, chef de la délégation européenne en Algérie a rappelé que la Conférence sur le climat de Paris, dite «COP21», s'est tenue le 30 novembre au 12 décembre 2015 au Bourget. Il s’agit de la 21e Conférence des Parties de la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Elle a réuni les 195 pays signataires de cette Convention qui reconnaissent la nécessité de lutter contre le changement climatique qui a marqué un tournant ces dernières années dans le monde, l’UE a joué un rôle très important, expliquant que l’Union européenne a travaillé sur la mobilité durable. Le même responsable a abordé aussi les facilités d’investissement pour les pays du voisinage. «Nous avons des relations bilatérales, même régionales», une coopération transfrontalière et une assistance technique, notamment en Algérie.

Pour sa part, le chef de projet ClimaSouth en Algérie, Bernardo Sala, a plaidé pour «un engagement fondamental» des pays de la région en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre en vue de préserver la Méditerranée, «une des régions les plus touchées» par le changement climatique. Précisant que l'UE soutenait activement le développement de ces projets à travers la coopération, souhaitant que l'Algérie puisse tirer des enseignements à reproduire à plus grande échelle et servir de modèle dans le cadre la mise en œuvre de sa politique nationale du climat, en promettant de «donner le maximum» pour contribuer à l'aboutissement des projets prévus par l'Algérie. Il est à rappeler que projet ClimaSouth, financé par l'UE, en préparation à des études portant sur les impacts du changement climatique sur les incendies de forêt. En outre, le projet ClimaSouth a pour principal objectif d'améliorer l'accès des décideurs, de l'administration et des experts des pays participants à la Politique européenne de voisinage (PEV) aux bonnes pratiques et à la législation dans l'Union européenne, dans les pays bénéficiaires du projet et dans d'autres régions du monde, dans le domaine du changement climatique.

Hamza Hichem