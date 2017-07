Deuxième législature du Parlement arabe : Une délégation du Conseil de la nation au Caire

Une délégation du Conseil de la nation prendra part à partir de lundi au Caire aux travaux de la 6e séance de la deuxième législature du Parlement arabe, a indiqué un communiqué du conseil. Outre la séance plénière et les réunions des commissions permanentes, des réunions des sous-commissions, dont la sous-commission chargée de l'examen de l'initiative de refus d'assimiler la violence et le terrorisme à l'islam et la 12e réunion du bureau du Parlement arabe sont également à l'ordre du jour de la session qui durera jusqu'au 5 juillet. La délégation parlementaire est composée des membres du Conseil de la nation et du Parlement arabe MM. Abdelkrim Koreichi et Aziz Bezzaz.