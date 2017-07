Selon un bilan de l’ANP : 63 terroristes abattus et 22 autres arrêtés durant le 1er semestre

Soixante-trois terroristes ont été abattus et vingt-deux autres arrêtés, alors que dix terroristes se sont rendus durant le premier semestre de l'année 2017, selon un bilan des activités de l'Armée nationale populaire (ANP) en matière de lutte contre le terrorisme et la sécurisation des frontières. Les opérations de l'ANP ont permis également la découverte de cinq cadavres de terroristes, l'arrestation de cent éléments de soutien aux groupes terroristes, 4 trafiquants d'armes ainsi que la découverte et la destruction de 241 abris pour terroristes et armes, durant le même période. Une importante quantité d'armes et de munitions a été aussi saisie, dont 167 Kalachnikov, 2 canons type SPG9, trois lance-roquettes type RPG2, trois RPG7, quatre fusils lourds, douze fusils mitrailleurs de type FMPK, 46 fusils de chasse et trois fusils de fabrication artisanale, 26 fusils Simonov, 15 fusils à pompes, 15 pistolets automatiques, 94 obus et 23.542 balles de différents calibres. Les opérations de l'ANP ont également permis la découverte et la destruction d'un atelier de fabrication d'explosifs et de bombes ainsi que de 11,4 quintaux de produits chimiques destinés à la fabrication d'explosifs, 1 quintal de poudre, la saisie de deux kg d'explosifs et de 150 litres d'acide nitrique. Les éléments de l'ANP ont, en outre, découvert et détruit durant la même période 272 bombes, 121 mines et 12 canons de fabrication artisanale. Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, les éléments de l'ANP ont arrêté 251 narcotrafiquants et ont abattu 4 autres. Ils ont saisi 28 tonnes de kif traité, 263.343 de comprimés psychotropes et plus de 3 kg de cocaïne.

Les éléments de l'ANP ont également arrêté 908 contrebandiers et 5.449 immigrants clandestins et saisi 552.225 litres de carburant et plus de 1.000 tonnes de denrées alimentaires. Au cours de ces opérations, 408 générateurs électriques, 323 marteaux-piqueurs, 267 appareils de détections de métaux et 474 véhicules de différentes catégories ont été récupérés ainsi que 274.820 unités de feux d'artifice et 37 jumelles. La même source précise que durant la même période, l'ANP a mené des opérations de sauvetage de 32 personnes au large de la mer ayant permis aussi le repêchage de deux cadavres.