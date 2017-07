Enjeux et priorités

Guidée par les impératifs de la conjoncture, la feuille de route du gouvernement est une traduction de la vision du développement projetée jusqu’en 2030. Un agenda censé guider le processus économique du pays dans le sillage du nouveau modèle de croissance, mais surtout orienter les actions des pouvoirs publics dans le sens d’objectifs mieux ciblés. Amélioration des performances économiques, et des instruments de gouvernance, consolidation des équilibres macroéconomiques, optimisation des finances internes, maîtrise de la dépense publique, protection du pouvoir d’achat, révision de la nomenclature du développement local, constituent autant de défis majeurs pour le staff de M. Abdelmadjid Tebboune. Il est vrai que les mesures anticipées par l’Algérie lui ont valu de résister à un choc qui aurait pu être beaucoup plus dur, mais il n’en demeure pas moins que, d’autres actions s’imposent pour maintenir le cap, et opérer la transition avec prudence. Les agrégats macroéconomiques de l’Algérie sont constants : une économie fragile et une situation financière délicate accentuées par une «forte dépendance de l'activité commerciale à la dépense publique». L’amenuisement des revenus de la vente d’hydrocarbures, le recul de la fiscalité pétrolière, et la contraction progressive des réserves de changes, dans un contexte d’instabilité des cours de l’or noir sont d’autres éléments avec qui le gouvernement devra composer dans le cadre de sa démarche. Une mission qui consistera, a fait savoir le Premier ministre, à renforcer les instruments de surveillance macro-prudentielle à même d’appuyer la conduite de la politique monétaire, et par conséquent, concourir à la soutenabilité de son niveau de résilience. Il s’agira, notamment d’attirer l’importante manne de ressources informelles, d’optimiser les moyens de recouvrement de la fiscalité ordinaire, des apports financiers appelés à soutenir l’effort économique qui exige désormais, une dynamisation du marché financier interne. Seulement, la mise en œuvre de la nouvelle vision économique, aura insisté le Premier ministre, recommande impérativement que les conditions de sa mise en œuvre soient réunies. Hormis le ciblage des activités prioritaires et des projets désormais soumis à des pré-requis, à savoir, l’efficience et une rentabilité immédiate et garantie, comme l’aura précisé M. Abdelmadjid Tebboune, le plan d’action du gouvernement gagnerait à être accompagné par une administration économique efficace et performante. Aussi, l’annonce, par le Premier ministre, de la création d’une inspection générale des finances, dans cette phase précise, relève de la démarche globale de réforme du système financier appelé à s’inscrire dans la dynamique de transition vers un nouveau modèle économique notamment en ce qui concerne le contrôle et le suivi de la traçabilité des financements. Une action qui traduit surtout la nécessité et la volonté d'amorcer un modèle de développement qui soit plutôt soutenu par le marché financier. Aussi, la consolidation des fondamentaux économiques, qui est une priorité du gouvernement, repose sur une restructuration globale des appareils de l’Etat en charge de l’exécution du plan d’action qui vise une croissance du PIB hors hydrocarbures, de 6,5%/ an, sur la période 2020-2030. Le fait à mentionner est que le nouveau modèle de croissance guidé par l’objectif de l’émergence de l’économie nationale, à l’échéance 2030 et, une sortie de la crise budgétaire, à court terme, soit d’ici 2019, induit un ajustement qui préserve le caractère social de l’économie du pays, en dépit de la crise, mais qui prend en compte un redéploiement des subventions de l’Etat devant être orientés vers les populations fragilisées, a rassuré le Premier ministre.

D. Akila