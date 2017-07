Grand Angle : Répliques dévastatrices

Attendues, les répliques du séisme Macron s’avèrent toutefois beaucoup plus dévastatrices que prévues. Pour preuve, prés de deux mois après l’élection du jeune président, elles continuent de secouer l’ossature du paysage politique français en place avant cet historique mois de mai 2017. Un parti politique en particulier, le PS en l’occurrence, a ressenti les effets de ce tremblement dévastateur. Le mouvement né à Epinay en 1971 voit au fil des semaines ses cadres quitter le navire en plein naufrage. Ainsi les 7 participants à la primaire du parti ont depuis plus ou moins pris le large. Le dernier en date est Benoit Hamon, investi pourtant par le PS pour défendre ses couleurs à la présidentielle. Une défection de taille après celles entre autres de Manuel Macron et d’Arnaud Montebourg. « Le Parti socialiste a peut-être fait son temps. Il a eu des heures glorieuses, ma conviction est qu'aujourd'hui il est temps de tourner une page pour nous inscrire dans un processus comparable à celui d'Epinay », a-t-il déclaré en annonçant son départ. Avant la déferlante Macron, il aurait été difficile d’envisager cette situation et surtout de croire en une décomposition aussi rapide d’un parti qui a marqué de son empreinte la vie politique française durant plusieurs décennies. Il aurait été même impossible de supposer que ses militants puissent ainsi lui tourner le dos après plusieurs années de militantisme en son sein. Mais la vie politique réserve parfois des surprises. À un degré moindre, la droite n’a pas été épargnée. Dans ce camp, Jean pierre Raffarin a fait part de sa décision de quitter le champ politique et de se consacrer à la création d’une ONG internationale. Benoit Hamon lui a déclaré qu’il allait « s’atteler (…) maintenant à participer à la reconstruction de la gauche » tout en souhaitant que son mouvement soit l'une « des poutres sur laquelle la gauche doit être reconstruite ». Mais ce travail de refondation aura sans nul doute du mal à aboutir car l’implosion du PS a surtout libérer l’opportunisme de nombreux cadres et a ravivé des ambitions d’OPA sur un camp qui regroupe plusieurs partis. Du reste, celui de la rue de Solférino aura beau lancer une campagne pour freiner les défections, il ne pourra que constater les dégâts occasionnés par le séisme Macron.

Nadia K.