Le Qatar rejette les demandes de ses voisins

Le Qatar, mis au ban pour son soutien présumé au «terrorisme» et son rapprochement avec l'Iran, grand rival régional de l'Arabie saoudite, a rejeté une liste de demandes de ses voisins du Golfe, jugées maximalistes et attentatoires à sa souveraineté nationale.

Cette liste, exigeant notamment la fermeture de la chaîne Al-Jazeera, la réduction des relations avec l'Iran et la fermeture d'une base militaire turque, avait été soumise le 22 juin au Qatar, qui devait donner sa réponse dans les 10 jours, donc en principe avant dimanche soir. «La liste des demandes est faite pour être rejetée», a déclaré le ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani, samedi à Rome. Ce rejet ne fait pas de doute parmi les adversaires les plus virulents de Doha dans le Golfe. La presse de l'Etat des Emirats arabes unis a ainsi fait hier ses manchettes avec de gros titres comme le «Qatar choisit l'inconnu» ou le «Qatar se jette dans les bras de l'Iran». L'Arabie saoudite, Bahreïn et les Emirats arabes unis, trois voisins du Qatar dans le Golfe, mais aussi l'Egypte, ont rompu le 5 juin leurs relations diplomatiques avec Doha, l'accusant de soutenir «le terrorisme» et de se rapprocher de l'Iran, bête noire de Ryadh. Le Qatar rejette ces allégations en contestant la véracité des faits qui lui sont reprochés et en mettant en avant le fait que nul n'avait le droit de lui dicter sa politique étrangère. «Tout le monde est conscient que ces demandes sont destinées à empiéter sur la souveraineté de l'Etat du Qatar», a souligné à Rome le chef de la diplomatie qatarie. Dans leur bras de fer avec le Qatar, ses adversaires ont placé la barre très haute pour ce pays, le sommant de réintégrer le consensus régional sur des questions aussi sensibles que le soutien aux islamistes ou les rapports avec l'Iran.

Outre l'Iran et la Turquie qui le soutiennent, le Qatar s'est heurté à des signaux contradictoires de l'administration américaine, avec le président Donald Trump, lui demandant de cesser de financer les mouvements extrémistes et le Département d'Etat prônant le dialogue pour résoudre la crise. Le Koweït a tenté une médiation infructueuse jusqu'ici. Plusieurs autres pays, dont les Etats-Unis, la Turquie, la France et la Russie, ont aussi offert leurs bons offices, sans résultat apparent. Cependant les Emirats arabes unis ont déjà prévenu le 19 juin que l'isolement du Qatar pouvait durer des «années» si les désaccords persistent.

L'ONU a jugé vendredi «inacceptable» une fermeture de la chaîne Al Jazeera du Qatar, l'une des exigences de l'Arabie saoudite et de ses alliés. «Que vous les regardiez ou pas, que vous les aimiez ou pas, que vous soyez d'accord ou pas avec leurs points de vue éditoriaux, les chaînes Al Jazeera en arabe et anglais sont légitimes et ont des millions de téléspectateurs», a souligné le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme, Zeid Ra'ad Al Hussein, dans un communiqué. «L'exigence d'une fermeture (...) est, à notre avis, une attaque inacceptable du droit à la liberté d'expression et d'opinion», a-t-il affirmé. Le Haut-Commissaire de l'ONU juge que ce «conflit alarmant a été porté à un niveau» supérieur après l'établissement par ces pays d'exigences qui affectent «certaines libertés et droits fondamentaux», dont la fermeture d'Al Jazeera.

Imperturbable, le Qatar décide d’adopter une tactique utilisée depuis longtemps par son voisin saoudien : prendre de larges parts dans l'économie américaine. Le gratte-ciel symbolique du centre de Manhattan s'est ainsi habillé de bordeaux et de blanc, aux couleurs de la compagnie Qatar Airways, mais aussi du drapeau national, célébrant ostensiblement les 10 ans de liaisons aériennes entre les deux pays.

De façon moins connue, le riche émirat pétrolier a pris une participation de 10%, il y a presque un an, dans le gratte-ciel de 102 étages pour quelque 622 millions de dollars. Et il y a deux semaines alors qu'il était au début de la tourmente diplomatique, le Qatar a joué la surprise en annonçant que sa compagnie aérienne publique voulait acquérir 10% du capital d'American Airlines, la plus grosse compagnie aérienne mondiale. Peu de temps avant, il a aussi signé un contrat de 12 milliards de dollars pour l'achat de 36 avions de chasse F-15 à Boeing. Il est vrai que chez l’oncle Sam « business is business. »

