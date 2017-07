Conflit syrien : Le bout du tunnel ?

L'armée syrienne a reconquis de larges territoires à l'est d'Alep, de Homs et de Damas, et bloqué des lignes de ravitaillement dans le désert syrien, et s'apprête à présent à reprendre le contrôle intégral des traditionnelles voies de transit des terroristes, alors que des milliers de réfugiés et déplacés sont de retour chez eux, laissant augurer une issue à la guerre en Syrie.

Les forces syriennes ont complètement chassé le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech) d'Alep, mettant fin à une présence de quatre ans dans la province septentrionale de Syrie. Toutes la région s'étendant de Rassafa, dans le sud de la province de Raqa, à Ithraya dans l'est de la province de Hama est désormais sous contrôle de l'armée syrienne. A présent, elle se prépare à reprendre le contrôle le sud-est de la province d'Alep après la fuite des terroristes. Dans cette même province, les forces gouvernementales ont pris le contrôle jeudi soir d'une route, isolant les 17 derniers villages encore tenus par l'EI dans la zone et poussant les terroristes à s'en retirer. Cette importante route relie la province de Hama, à l'ouest d'Alep, à celle de Raqa, à l'est de la province. Il s'agit d'un nouveau revers pour l'EI qui contrôlait fin 2014 la moitié de la province d'Alep. Aussi, l'armée gouvernementale avait poursuivi ses opérations contre le réseau terroriste Daech à la périphérie de la zone de Dhlei'yat et y repris la contrôle de plusieurs lignes de ravitaillement et collines donnant sur la zone de Hmeimah près des frontières administratives entre gouvernorats de Homs et Deir Ezzor dans le désert syrien. En quelques heures, l'armée inflige un autre camouflet au groupe terroriste Daech dans la banlieue de Hama et s’était emparée des points stratégiques, dont Chahed 9 et Chahed 10, à l’est du village de Cheikh Hilal dans la banlieue est de Salamiyah, selon les médias. Privé de ses voies de ravitaillement et pris en tenailles par les forces syriennes, Daech est en mauvaise posture et perd de nombreux éléments. Des retours en masse des réfugiés, prémices d'une issue à la guerre Depuis la victoire militaire de l'armée syrienne à Alep, le peuple syrien a commencé à gouter à l'espoir renaissant d'une issue de guerre qui dure depuis plus de sept ans. Ainsi, près d'un demi-million de Syriens sont rentrés chez eux depuis le début de l'année. L'on signale des retours spontanés de réfugiés mais aussi de déplacés internes. Motivés par une amélioration des conditions de sécurité dans certaines régions du pays, plus de 440.000 déplacés internes sont ainsi rentrés chez eux, tandis qu'environ 31.000 autres Syriens qui s'étaient réfugiés dans les pays voisins ont regagné volontairement leur pays depuis le 1er janvier 2017. Ce chiffre porte à quelque 260.000 le nombre de réfugiés qui sont volontairement revenus en Syrie depuis 2015. La majorité d'entre eux s'étaient réfugiés en Turquie. Ils rentrent pour la plupart à Alep, Homs et Damas. Au vu de ces retours croissants, le Haut commissariat aux réfugiés (HCR) a commencé à intensifier ses capacités opérationnelles en Syrie afin d'accroître son assistance sur place en partenariat avec d'autres partenaires et organisations humanitaires. L'agence onusienne renforce également son activité de surveillance aux frontières afin d'analyser les mouvements des réfugiés et s'assurer que ces derniers retournent bien volontairement en Syrie. Le HCR souligne par ailleurs que bien que les récents pourparlers de paix sur la Syrie à Astana et Genève ont offert un "espoir croissant", il n'en demeure pas moins que les conditions pour que les réfugiés rentrent en Syrie "de façon sûre et digne ne sont pas encore effectives". Sur le plan humanitaire, le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires de l'ONU, Stephen O'Brien, a décrit jeudi dernier une situation humanitaire "toujours grave" en Syrie, affirmant que le conflit ne fait que s'aggraver et menace la vie de 13,5 millions de personnes. Il a de nouveau plaidé pour que l'aide de l'ONU et de ses partenaires parvienne jusqu'aux Syriens, en particulier aux 540.000 personnes assiégées. La Syrie entrevoit le bout du tunnel malgré les provocations occidentales Le chemin de la victoire des Syriens est semé d'embuches, mais l'accélération des évènements laisse augurer une fin de guerre que même, de l'avis des analystes, "les provocations occidentales n'y changeront rien". Le gouvernement syrien ayant été accusé de recourir à l'arme chimique, nie toute implication. Le centre de coordination russe à Hmeimim en Syrie a affirmé que l’armée syrienne n’avait pas utilisé les armes chimiques à Ain Tarma dans la banlieue de Damas. "Il n’y a aucune observation de l’usage des armes chimiques par les forces gouvernementales ni à Ain Tarma ni dans les zones avoisinantes", signe Moscou. La partie russe possède, par contre, des preuves qui confirment que les terroristes avaient utilisé en Syrie les armes chimiques et les munitions de fabrication étrangère. Les officiers russes ont pris des photos des éclats des équipements militaires et des munitions sur le terrain. La Russie juge que le rapport de l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), à propos de l'utilisation de gaz sarin lors de l'attaque du 4 avril en Syrie, s'est basé sur des "données douteuses". Le résultat du rapport de l'OIAC va servir de base à une commission conjointe (ONU et OIAC), qui devra dire si l'armée syrienne est responsable de ce bombardement chimique sur la localité de Khan Cheikhoun le 4 avril dernier dernier. L'attaque avait, pour rappel, fait 87 morts, dont de nombreux enfants, et avait été attribuée par les Occidentaux aux autorités syriennes qui avaient démenti en être à l'origine. En riposte à cette attaque chimique, le président américain Donald Trump avait lancé une attaque de missiles Tomahawk dans la nuit du 6 au 7 avril sur la base syrienne d'al-Chayraate à l'origine de l'attaque selon les Américains. Pour en finir avec cette tragédie, la route sera encore longue pour les Syriens qui se sont réveillés dimanche sur un attentat suicide qui a frappé l'est de la capitale Damas. L'on parle de 18 morts. Les médias syriens ont évoqué deux autres attaques ayant été déjouées.

(APS)