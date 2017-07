Clôture de la session parlementaire 2016-2017, M. Abdelkader Bensalah, président du Conseil de la Nation : « Dans de bonnes conditions »

C’est en présence du Premier ministre, M. Abdelmadjid Tebboune, et d’une importante délégation du gouvernement, que le Parlement a clôturé sa session ordinaire. Deux cérémonies ont été initiées à l’occasion, une première au Conseil de la nation, sous l’égide de son président, M. Abdelkader Bensalah, puis une deuxième à l’Assemblée populaire nationale sous l’égide de son président M. Saïd Bouhadja.

L’événement de clôture de la session ordinaire du Parlement s’est distingué en outre par une forte présence des médias qui ont saisi cette opportunité pour faire réagir sénateurs et députés au sujet du Plan d’action du gouvernent, adopté tout récemment, où encore se rapprocher de quelques membres de l’Exécutif, interrogés en marge à propos de certaines questions d’actualité.

Dans son allocution de clôture de la session parlementaire 2016-2017, d’une durée de dix mois, comme le stipule la nouvelle Constitution, le président du Conseil de la nation, M. Abdelkader Bensalah évoquera, d’une part, les principaux événements politiques qu’a vécus le pays durant cette même période non sans s’étaler, d’autre part sur l’action parlementaire du Sénat, qu’il a qualifié de «très riche».

Aussi de l’avis de M. Bensalah, c’est dans des circonstances politiques «particulières» que s’est déroulée cette session parlementaire qui s’achève eu égard «aux défis multiples et difficiles qu’a connus le pays». «Des défis relevés grâces à la sagesse du Président Abdelaziz Bouteflika qui, avec la reconnaissance de tous, a su hisser l’Algérie au rang de modèle en matière de consécration de la sécurité, de la stabilité et de la résolution des situations de crise sur le double plan économique et social».

Le président du Conseil de la nation évoquera en outre les précédentes élections législatives à propos desquelles il tiendra à préciser que leur importance réside notamment dans leur organisation dans «les délais et dans un climat empreint de démocratie, de transparence et de sérénité, ce qui reflète clairement la réalité de la situation politique dans le pays».

Au sujet du Plan d’action du gouvernent qui a été présenté récemment au Sénat, où il a été approuvé par le biais d’une motion de soutien, M. Bensalah a affirmé que ce document s’est caractérisé par sa clarté, ajoutant «qu’il était attendu du nouveau gouvernement d’ Abdelmadjid Tebboune de présenter dans son plan d’action plusieurs orientations visant à traduire le contenu du programme du Président de la République visant à promouvoir l’investissement, améliorer les conditions de vie des citoyens, la modernisation des finances publiques et du système financier ainsi que le renforcement de la bonne gouvernance».

Mettant l’accent sur les différentes réalisations et progrès consacrés dans divers secteurs d’activités sous la conduite du Président de la République, M. Bensalah a ajouté que la «nouvelle feuille de route de l’Exécutif rappelle dans son contenu certaines orientations judicieuses du Président de la République qui rappellent à ceux, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, qui ne voient que le côté sombre de la scène que leurs idées sont bien loin de refléter la réalité du terrain». «Il est vrai que l’Algérie fait face à des difficultés qui restent néanmoins dans les limites de ses capacités », a encore appuyé M. Bensalah, citant les différents projets réalisés dans les secteurs du logement, l’éducation, l’enseignement supérieur et autres.

Il s’est dit aussi convaincu que les Algériens sont bien capables de surmonter les défis auxquels le pays est confronté, et ce, à travers «l’unification des rangs et l’engagement résolu vers l’avenir».

C’est la seule et unique voie devant permettre à l’Algérie de «surmonter la situation de crise et de faire taire la voix des défaitistes qui tentent de semer le trouble de l’intérieur et de l’extérieur du pays», a-t-il ajouté.



Performance parlementaire et intensité de l’activité du contrôle



Au volet législatif, M. Bensalah a rappelé que le Conseil de la nation avait entamé ses travaux lors de la précédente session parlementaire conformément aux dispositions de la Constitution amendée, ajoutant que « même si les activités législatives réalisées durant cette session ont été quelque peu modestes, cependant l’activité de contrôle et la performance parlementaire en général étaient intensifs cette fois». Il a cité, à cet effet, la série de textes juridiques débattus au niveau du Sénat qui «traduisent en fait le contenu du plan de réforme politique et économique initié par le Président de la République depuis son accession à la magistrature suprême».

Parmi ces lois, la loi de finances 2017 et la loi portant règlement budgétaire de l’année 2014, ainsi que la loi définissant la composante du Conseil national des droits de l’homme qui vise «à réaliser une synergie entre le contenu de la Constitution amendée en termes de consécration du principe de primauté de la loi et d’élargissement du champ des garanties juridiques des droits et libertés des citoyens».

Les membres du Conseil de la nation ont examiné et adopté durant la même session, d’autres textes de loi dont la loi amendant et complétant la loi 83-12 relative à la retraite «dictée par les difficultés financières rencontrées par la Caisse nationale des retraites (CNR)».

L’objectif de cette révision étant «d’éviter, à l’avenir, une éventuelle crise».

Au menu de la session précédente du Conseil de la nation, la révision de son règlement intérieur, désormais «complémentaire et adapté aux développements et aux nouvelles prérogatives accordées à cette instance législative».

Concernant le contrôle parlementaire de l’action du gouvernement, M. Bensalah a affirmé que les membres du Conseil de la nation «ont assuré leur rôle ordinaire de contrôle de façon régulière», et ce en posant des questions écrites et orales, mais aussi par l’action des commissions permanentes qui «ont poursuivi leurs missions dans le cadre de l’action de terrain menée à travers les différentes régions du pays» et la convocation de plusieurs ministres pour les auditionner sur des questions intéressant leur secteur.

Karim Aoudia