M. Saïd Bouhadja, président de l’Assemblée populaire nationale : « Un bilan très positif »

C’est en s’inclinant à la mémoire des martyrs de la Révolution et en rendant hommage aux moudjahidine qui ont libéré le pays du joug du colonialisme que le président de l’APN, M. Saïd Bouhadja, a entamé son allocution de clôture de la session parlementaire 2016-2017. Une clôture qui intervient à la veille de la célébration du 55e anniversaire de l’Indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale et de la commémoration de la Fête de la Jeunesse , comme a tenu à le rappeler M. Bouhadja dans son discours prononcé hier à l’Assemblée lors d’une cérémonie rehaussée par la présence du Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, et de plusieurs membres de l’Exécutif.

«En mon et au nom de toute l’assistance, permettez-moi d’adresser en cette occasion commémorative, qui nous est très chère, mes vœux les plus distingués à Son Excellence le Président de la République, le moudjahid Abdelaziz Bouteflika, priant le Tout-Puissant de l’assurer de Son soutien pour poursuivre sa mission de conduire l’Algérie vers plus de développement et de progrès», a-t-il ajouté.

M. Bouhadja tiendra par ailleurs à préciser que le bilan de cette session parlementaire «était très positif, au regard du nombre global des projets de loi adoptés, de leur caractère et de leur importance pour la prochaine étape».

Outre l’adoption de cette série de lois, «les députés ont activé, lors de cette session, les mécanismes de contrôle de l’action du gouvernement en multipliant leurs questions orales et écrites», a souligné le président de l’APN, ajoutant que « les commissions permanentes ont entendu plusieurs ministres et responsables et effectué des visites dans plusieurs wilayas pour s’enquérir des préoccupations des citoyens». L’APN a également enregistré, au cours de cette session, «une dynamique permanente en rapport avec la révision de la Constitution qui a ouvert de larges perspectives en matière de contrôle de l’action du gouvernement et mis à disposition de nombreux mécanismes garantissant l’équilibre entre les pouvoirs législatif et exécutif», a affirmé M. Bouhadja.

Il a ajouté que l’Assemblée nationale saura poursuivre, lors de cette nouvelle législature, «le processus de réformes pour renforcer la pratique démocratique, préserver les acquis, honorer les engagements et accompagner le Plan d’action du gouvernement».

L’adoption par les députés à la majorité absolue du Plan d’action du gouvernement revêt «une importance majeure», a estimé M. Bouhadja, précisant que le texte «définit les nouvelles perspectives pour le pays et les contours du processus de développement sous ses divers aspects pour les années à venir». Il a en outre indiqué qu’il sera «procédé au vote d’une série de projets dont le projet de loi de finances qui touche tous les aspects de la vie dans ses dimensions économique, sociale et culturelle, en vue de concrétiser le projet de relance initié par le Président de la République et visant à réunir les conditions d’une transition économique et à hisser l’Algérie au rang des pays émergents ».

De nouveaux projets de loi visant à promouvoir l’administration locale, consacrer la démocratie participative et permettre aux citoyens d’exercer un plus grand rôle dans la gestion locale, seront par ailleurs débattus. Le président de la Chambre basse du Parlement a évoqué par ailleurs la situation qui prévaut dans le monde arabe et en Afrique notamment avec l’escalade du terrorisme et de l’extrémisme violent, ce qui requiert, selon lui «davantage de vigilance et de soutien aux efforts et sacrifices déployés par l’Armée nationale populaire (ANP) et par l’ensemble des corps de sécurité pour la consolidation de la sécurité du pays et de ses frontières». M. Bouhadja a également évoqué «les efforts de l’Algérie pour le règlement des conflits, notamment au Mali». «L’Algérie continuera d’apporter son soutien à toutes les démarches visant à instaurer la paix et la sécurité internationales et à toutes les causes justes dont les causes des peuples palestinien et sahraoui qui aspirent à leur indépendance», a-t-il ajouté.

