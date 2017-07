Algérie - Chine : Session de formation sur la bonne gouvernance

Une session de formation au profit des cadres supérieurs des collectivités locales est organisée, depuis hier à Annaba, pour se poursuivre jusqu’à jeudi prochain en partenariat avec l’académie chinoise de la gouvernance au titre d’une convention de coopération signée entre les deux pays en juillet 2015.

Elle est consacrée au theme «Planification territoriale et le management du développement économique local». Animée par huit hauts cadres chinois dont cinq professeurs que conduit You Chiou Itaw, cette session de formation, première du genre en Algerie, permettra aux cadres supérieurs algériens des collectivités locales, de s’imprégner de l’expérience Chinoise dans la gestion des affaires publiques et d’améliorer le processus de développement dans le pays et par la même parvenir à une bonne gouvernance, a-t-on relevé lors de l’ouverture des travaux de la session. avec un rang de ministres et vice-ministres, les membres de la délégation Chinoise vont transmettre aux cadres algériens le savoir-faire pour arriver à instaurer une bonne gouvernance dans le domaine de la prise en charge des affaires de la communauté.

Pour rappel, deux séminaires ont été organisés sur le même thème dans les wilayas de Tlemcen et El Oued en 2016 en partenariat avec les Chinois, tandis qu’un troisième est prévu en décembre prochain dans une wilaya non encore désignée. Il s’agira surtout à travers cette session de formation de faire connaître aux Algériens l’expérience d’un grand pays dans le domaine de la gestion des affaires publiques, a insisté le sous directeur des ressources et la formation au ministère de l’intérieur, Dahar Tayeb Toufik.

La thématique relative à l’économie locale et la planification territoriale, est une priorité stratégique du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, a-t-il ajouté.

C’est une orientation du Président de la République lors du Conseil des ministres, tenu en octobre 2014 et des recommandations de la dernière rencontre gouvernement-walis en novembre 2016. La session de formation d’Annaba a concerné les cadres de l’administration locales venus des 48 wilayas du pays en plus du représentant du ministre de l’Intérieur. Pas moins de huit conférences sont au programme de cette session de formation.

B. Guetmi