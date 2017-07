Nouveau code du travail, M. Sidi Saïd : « au stade de projet »

Le secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi Saïd a assuré, hier à Tizi-Ouzou, que le nouveau code du travail est au stade de projet et qu’il n’y a aucun texte concernant ce code qui soit en discussion, aujourd’hui. S’exprimant à l’ouverture du 13e Congrès de wilaya de l’organisation syndicale tenu au niveau de l’annexe de la maison de la culture Mouloud-Mammeri de la ville d’Azazga, M. Abdelmadjid Sidi Saïd a indiqué «que ce nouveau code du travail qui est un dossier très lourd est pris en charge au niveau de la centrale depuis trois ans et nous y avons associé l’ensemble des structures syndicales, fédérations et unions de wilaya et des universitaires», a-t-il soutenu, en faisant état de la tenue de plus de 768 rencontres autour de cette question. M. Sidi Saïd a affirmé que des synthèses des travaux de deux groupes de travail, à savoir des universitaires et des syndicalistes, qui ont été déjà établies, sont actuellement en discussion pour aller vers la confection d’un projet du code de travail UGTA. Ce nouveau code du travail est un dossier qui va engager l’avenir des relations du travail sur au moins une décennie, a également précisé Abdelmadjid Sidi Saïd, en rappelant que «la relation de travail au niveau gouvernemental, patronal et syndical, est gérée par la loi 90, afin d’éviter les équivoques et les amalgames». Tout en précisant que ce projet ne fait pas partie du programme du 1er ministre, Sidi Saïd a déclaré avoir sollicité au nom de l’UGTA, le Bureau international du travail pour que le prochain code du travail, ne soit pas en contradiction avec les fondamentaux du BIT.

Concernant la nomenclature des métiers à haute pénibilité qui seront concernés par le droit à la retraite anticipée, M. Abdelmadjid Sidi Saïd a rappelé la mise en place d’une commission au niveau central, regroupant les médecins du travail et les syndicalistes qui travaillent entreprise par entreprise, secteur par secteur, pour arrêter les propositions de l’UGTA. «L’UGTA est mandatée par le gouvernement et le patronat pour présenter un dossier finalisé et discuté avec les fédérations». Le secrétaire général reconduit par un plébiscite à la tête de l’Union de wilaya de Tizi-Ouzou, Bachir Ramdhani, a, pour sa part, rappelé le rôle de l’UGTA dans le contexte social, avant de la qualifier de symbole méritant d’être préservé au même titre que les autres symboles de la nation.

Bel. Adrar