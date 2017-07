Pour lutter contre la surfacturation : L’Algérie engage des négociations avec l’UE et la Chine

L'Algérie a engagé des négociations avec l'Union européenne et la Chine, dans le cadre de la lutte contre la surfacturation pratiquée par certains importateurs algériens, a indiqué, hier à la presse, le directeur général des Douanes algériennes, M. Kaddour Bentahar.

«Il y a un grand projet en cours d'élaboration à travers lequel nous avons demandé à l'UE de mettre à la disposition des Douanes algériennes les données relatives aux valeurs des produits qui sont importés auprès de l'Europe, afin de permettre de régler le problème de surfacturation», a indiqué M. Bentahar en marge d'un atelier sur le développement des ressources humaines des Douanes organisée conjointement avec le Centre de recherche économie appliquée et de développement (Cread). Ce comité de négociations avec l'UE est piloté par le ministère des Affaires étrangères, a-t-il fait savoir. Selon le premier patron des Douanes, l'Algérie n'a pas besoin de négocier avec les 27 pays membres de l'UE mais avec ses cinq plus grands partenaires en commerce extérieur.

A ce propos, il a souhaité que les négociations entre l'Algérie et l'UE aboutissent vers la fin de l'année 2017, en rappelant que 49% des importations algériennes proviennent de l'UE. Outre l'UE, un projet d'accord d'assistance mutuelle et administrative avec la Chine est aussi en négociation pour lutter contre le phénomène de la surfacturation, a souligné M. Bentahar qui explique que le choix de la Chine relève de fait que ce pays est le premier fournisseur de l'Algérie en commerce extérieur. L'accord avec la Chine va permettre aux douanes algériennes d'identifier les factures d'importations, fait valoir le directeur général des douanes qui a avancé que dans le cas de suspicion sur le montant de la facture d'un produit importé auprès de la Chine, les douanes peuvent connaître directement auprès des autorités habilitées de ce pays si la facture correspond à la réalité des prix. «On est en train de négocier cette démarche et il y a un projet rédigé et arrêté pour pouvoir signer un accord avec la Chine, et ce, au plus tard en fin d'année 2017. Ce qui va permettre la lutte efficacement contre la surfacturation», a-t-il soutenu.

Dans ce contexte, M. Bentahar a souligné que des mesures avaient déjà été prises pour lutter contre cette problématique, affirmant que les services de douanes enregistrent une moyenne de 400 à 500 contentieux par an dans le cadre de la lutte contre la surfacturation. Parmi ces mesures, il a cité la signature de 21 accords bilatéraux avec les douanes de pays avec lesquels l'Algérie a des échanges commerciaux, permettant de connaître la valeur réelle des produits importés auprès de ces pays, a indiqué M. Bentahar. Il s'agit aussi de la signature, depuis moins d'une année, d'une convention avec un organisme européen qui fournit aux douanes algériennes des informations sur les valeurs de certains produits. Ce qui facilité aux douaniers algériens au niveau des frontières de vérifier instantanément le cours d'une catégorie de marchandises à travers une banque de données informatisée. De surcroît, une convention a été signée depuis deux mois par les douanes algériennes avec un organisme américain qui leur fournit des informations sur la valeur des marchandises. Pour rappel, lors de sa présentation du Plan d'action du gouvernement, le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a insisté sur la nécessité de la lutte contre le phénomène de la surfacturation.

Par ailleurs, concernant le projet commun Douanes-Cread pour le développement des ressources humaines, il vise à améliorer le rendement des douanes et les accompagner dans les profondes réformes engagées dans son plan stratégique pour la période 2016-2017, a soutenu M. Bentahar. (APS)

----------------/////////////////////

Près de 15 milliards de DA de transactions commerciales sans facture durant Ramadhan

Près de 15 milliards de DA de transactions commerciales sans factures ont été décelées par les services de contrôle du ministère du Commerce durant le mois de Ramadhan, alors que des marchandises d’une valeur de plus de 1,72 milliard de DA ont été saisies, a indiqué ce ministère dans son bilan de contrôle. Sur la période allant du 27 mai au 25 juin, 231.500 interventions ont été effectuées ayant permis l’enregistrement de 51.062 infractions, l’établissement de 49.467 procès-verbaux, le prélèvement de 2.132 échantillons et la proposition de fermeture de 2.320 locaux commerciaux. Ainsi, concernant les actions de contrôle des pratiques commerciales, 118.337 interventions ont été opérées ayant permis de constater 31.293 infractions sanctionnées par l’établissement de 30.075 procès-verbaux et la proposition de fermeture de 1.763 locaux commerciaux. Ces interventions ont permis la saisie de marchandises pour une valeur de 1,62 milliards DA et la mise au jour de transactions commerciales sans factures pour un montant de 14,96 milliards DA. Quant à la nature de ces infractions, elles ont porté sur le défaut de publicité des prix (53,3% de la globalité des infractions), le défaut de facturation (13,8%), l’opposition au contrôle (5,81%), le défaut de registre de commerce (4,8%), la pratique de prix illicites (2,16%) et le défaut de modification du registre du commerce (2,22%). Quant aux actions de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, les services habilités ont mené 113.163 interventions orientées vers les différentes sphères d’approvisionnement, ayant permis la constatation de 19.769 infractions aux règles de la qualité, l’établissement de 19.392 procès-verbaux et la proposition de fermeture de 557 locaux commerciaux. Ce qui a donné lieu à la saisie de marchandises non conformes ou impropres à la consommation pour une quantité de 322,01 tonnes d’une valeur de 100,46 millions de DA, dont une quantité de 51,38 tonnes d’une valeur de 14,02 millions de DA a été orientée vers les centres d’intérêt collectif. Les principales infractions, dans ce domaine de contrôle, sont liées au défaut d’hygiène (39,32% de la totalité des infractions liées au contrôle de la qualité et de la répression des fraudes), au non-respect de la température de conservation (14,2%), à la détention et mise en vente de produits impropres à la consommation (15,14%), à l’absence d’autocontrôle (8,91%), au défaut d’étiquetage (5,22%) et à la détention et mise en vente de produits non conformes (5,05%).