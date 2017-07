Ecole d’application du transport et de la circulation de Tlemcen : Sortie de six promotions

Le général Major, Saïd Bey, Commandant de la 2e région militaire, a présidé dimanche à Tlemcen la cérémonie de sortie de six promotions de l’Ecole d’application du transport et de la circulation, en présence des autorités civiles et militaires. Il s’agit de la 51e promotion de la session perfectionnement, de la 22e promotion de la session d’application, de la 30e promotion de la capacité militaire professionnelle du second degré, de la 60e promotion de la capacité militaire professionnelle du premier degré, de la 6e promotion de la capacité militaire professionnelle du premier degré de formation des formateurs et, enfin, de la 34e promotion du certificat militaire professionnel du second degré. A cette occasion, le commandant de l’Ecole, le général Mefti Belkacem, a prononcé une allocution dans laquelle il a mis l’accent sur les grands axes de formations assurées par cet établissement et des connaissances scientifiques et militaires présentées aux stagiaires par un personnel qualifié.

Le responsable a assuré que la qualité de la formation assurée permettra aux diplômés de mener à bien leurs nobles missions en tant que professionnel dans la défense de la souveraineté, la sécurité et la stabilité du pays. Il a également rappelé que des stagiaires du Mali et de la Palestine ont suivi leur formation au niveau de l'Ecole. Après la cérémonie de prestation du serment réglementaire par les élèves sortants qui ont reçu, à l’occasion, leurs grades et diplômes, le commandant de la 2e RM, a donné son accord pour la baptisation de ces promotions au nom du chahid Negadi Mohamed. La cérémonie a été clôturée par une parade des effectifs par les sortants qui sont passé devant la tribune officielle.

Le général-major Saïd Bey et le commandant de l’Ecole, ont honoré la famille du chahid Negadi Mohamed. Né le 3 novembre 1936, à Sebdou (Tlemcen), le défunt martyr a vécu au sein d’une famille paysanne modeste.

Il a rejoint, en compagnie d’un groupe d’amis, le mouvement politique national en adhérant au PPA. Entre 1956 et 1957, il a effectué son service militaire obligatoire avant de s’enfuir de la caserne d’El Khroub (Constantine), où il était détenu pour rejoindre les rangs de l’ALN en 1957. Il est promu au grade de lieutenant dans les monts de l'Ouarsenis, avant de tomber au champ d’honneur en 1961.