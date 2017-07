Ecole supérieure de guerre de Tamentfoust : Aux normes de l’excellence

Une cérémonie de sortie de 35 officiers de la 10e promotion d'études militaires supérieures (2015-2017) a été organisée, hier, à l'Ecole supérieure de guerre de Tamentfoust (Bordj El Bahri).

Cette traditionnelle cérémonie, qui intervient chaque fin d'année pédagogique, et qui a été baptisée au nom du chahid, Hamadi Kerrouma, a été présidée par le général-major, chef du département «utilisation et préparation» à l'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général-major Cherif Zerrad qui a remis les diplômes aux lauréats.

Au cours de cette cérémonie, auquel ont pris part de nombreux autres officiers supérieurs de l'ANP, des étudiants cadres de l’école et de la famille du chahid Hamadi Kerrouma, le chef de département Utilisation et Préparation, le général-major Cherif Zerrad, a remis des diplômes et des médailles aux cinq premiers officiers de la promotion.

Dans son allocution d'ouverture, le directeur de l'Ecole supérieure de guerre, le général-major Noureddine Kheloui, a salué les efforts de tous ceux qui ont contribué, notamment le haut commandement de l'ANP qui «n'a ménagé aucun effort pour l'édification d'une Ecole répondant aux normes d'excellence, faisant de cet établissement une référence en matière de formation des forces armées». Il a saisi cette occasion pour appeler les diplômés à «renforcer leurs connaissances et à faire preuve d'assiduité et de sens de responsabilité. Le ministère de la Défense nationale qui ne cesse de s'adapter à l'évolution technologique, a doté l'Ecole supérieure des transmissions de tous les outils pédagogiques les plus modernes dans le monde et recruté les meilleurs enseignants universitaires et cadres de l'Armée nationale populaire», souligne en outre le général major de cette école, appelant, les officiers sortants à se servir des connaissances et compétences acquises durant la formation sur le terrain et à continuer les recherches et la documentation dans leurs spécialités respectives, ainsi qu'à se rappeler toujours pendant leur carrière que le fait d'appartenir à l'Armée nationale populaire est un honneur et une fierté. Il a, également, exhorté les étudiants sortants, qui ont suivi un cursus de deux années, à faire preuve de responsabilité pour relever les défis auxquels le pays est confronté, notamment honoré leurs aïeux de la génération de Novembre, tout en saluant les professeurs et encadreurs pour leurs efforts en matière de formation et à faire plus d’efforts dans leur tâche de former les officiers de demain, dans le but d’atteindre une meilleure progression et un développement qualitatif à l’école supérieure de guerre.

Né en 1930 dans la wilaya Skikda, le martyr Hamadi Kerrouma, est issu d’une famille modeste composée de 17 membres. Il a entamé son combat de militant contre l’armée coloniale à un très jeune âge où il a pu procéder à l’organisation des scouts musulmans, pour rejoindre après les rangs du parti populaire algérien. Hamadi Kerrouma est tombé au champ d'honneur en 1959.

Kafia Ait Allouache