Session spéciale du BAC 2017 : Les résultats, fin juillet 

Les résultats du baccalauréat 2017 seront annoncés avant la fin du mois de juillet, a annoncé hier la ministre de l’Éducation nationale. Mme Nouria Benghebrit, qui s’exprimait en marge de la clôture de la session ordinaire du Conseil de la nation pour l’année 2016-2017, a également précisé que le retrait des convocations pour la session spéciale du baccalauréat aura lieu à partir de demain, 4 juillet. Poursuivant ses propos, la ministre a relevé que son département œuvre à préparer la session spéciale du baccalauréat au profit des élèves exclus de la précédente session pour cause de retard «dans les mêmes conditions de rigueur que la précédente».

«Nous nous attelons à organiser la session exceptionnelle du bac qui aura lieu du 13 au 18 juillet, de la même façon que celle de juin. Cela fait partie de l’instruction», a souligné la ministre qui mettra à profit cette occasion pour saluer l’ensemble des travailleurs du secteur, ainsi que tous les services de sécurité pour leur mobilisation dans la préparation de la session spéciale.

Il faut savoir que pas moins de 104.036 (10.082 candidats scolarisés et 93.954 libres) sont concernés par cette session du baccalauréat. Ces derniers seront répartis à travers les 299 centres d’examen qui seront mis à leur disposition à travers le territoire national.

À cet effet, la procédure de retrait des convocations pour cette session spéciale se fera à travers l’introduction des mêmes noms d’utilisateurs et des mots de passe des candidats utilisés, lors de la session ordinaire, ayant eu lieu du 11 au 15 juin dernier, a pour sa part précisé l’ONEC, dont le site est «http://bac.onec.dz».

Les candidats retardataires ou absents, lors de la session ordinaire de cet examen de fin de cycle secondaire, passeront leur examen du jeudi 13 au mardi 18 juillet, le vendredi étant une journée de repos, et ce conformément au calendrier qui paraîtra sur la convocation, a rappelé l’Office.

L’ONEC a également invité les candidats désireux de se renseigner davantage sur les modalités du prochain examen à se rapprocher des directions de l’Éducation nationale dont ils relèvent ou des antennes régionales de l’Office. Lors de la réunion qu’elle a présidée le 30 juin dernier avec les cadres de son département et les directeurs de l’Éducation nationale, consacrée à la préparation de la session partielle du bac 2017, Nouria Benghebrit avait adressé des instructions fermes pour que soient appliquées «les mêmes mesures réglementaires et de sécurité» que lors de la précédente session de cet examen.



La rentrée scolaire 2018 à l’ordre du jour



En parallèle à toute cette batterie de mesures prises pour achever l’année scolaire 2017, les préparatifs pour la rentrée scolaire 2018 battent leur plein. Ainsi, et après l’organisation du concours de recrutement des enseignants — pour lequel quelque 700.000 personnes ont porté leur candidature pour les 10.000 postes proposées — des sessions de formation sont prévues prochainement, à travers différentes wilayas.

Il faut dire que la ministre de l’Éducation nationale insiste sur cet impératif de la formation, et ce pour faire face aux nouveaux enjeux du secteur de l’Éducation et mettre l’école algérienne au diapason des nouvelles exigences exprimées dans la société.

Pas plus tard que le 21 juin dernier, la ministre a signalé, dans son allocution prononcée, lors d’une récente rencontre avec des inspecteurs ayant pour mission d’encadrer les nouveaux enseignants, que «le secteur fait face à de nouveaux enjeux nécessitant des actions de mise à niveau, au vue des mutations mondiales en cours, requérant pour notre part d’axer sur la formation afin d’être au diapason des nouvelles exigences exprimées dans la société». La ministre a également mis en relief toute l’importance et la place dévolues à la formation dans les programmes élaborés par la tutelle, en vue de l’amélioration du rendement de l’école.

En outre, il est prévu, en parallèle, la réalisation de la valise pédagogique qui va accompagner les nouveaux enseignants.

Il s’agit, en fait, du fruit d’un travail collectif, dans lequel les inspecteurs ont axé sur la nécessité de conformer son contenu avec les textes officiels en vigueur, ainsi que les exigences du terrain.

Mme Benghebrit, qui insiste sur la réforme pédagogique, soutient que «l’amélioration de la réforme pédagogique est notre souci», précisant que «l’objectif est d’avoir une école de qualité ouverte sur le monde, aller vers un plus grand ancrage dans notre algérianité en matière d’identité, former et accompagner le corps de l’éducation dans cette mission».

Soraya Guemmouri