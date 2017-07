Les jeunes et la vie politique : Plaidoyer pour une participation plus active

La commissaire aux affaires politiques de la Commission de l’Union africaine (UA), Minata Samate, a plaidé, hier à Addis-Abeba, en faveur d’une participation des jeunes aux processus politiques qu’elle a jugé essentielle pour promouvoir une citoyenneté active et renforcer la culture démocratique sur le continent africain. Cette implication de la jeunesse «permet le renouvellement des idées, et assure une relève politique de qualité», a-t-elle affirmé à la presse, soulignant que «la participation active de la jeunesse aux processus électoraux fait d’elle le sentinelle de la culture démocratique et le garant de la stabilité politique». Elle a toutefois estimé qu’en l’Afrique, considérée comme le continent le plus jeune, cette catégorie «est le plus souvent exclue des processus politiques et décisionnels». Les possibilités pour les jeunes de s’engager dans la gouvernance et de participer aux processus politiques et de prise de décision sur le continent «sont assez limitées», a-t-elle regretté, relevant que malgré le rôle de premier plan joué par la jeunesse dans les transitions politiques récentes intervenues sur le continent, sa participation aux processus électoraux «demeure faible». La responsable africaine a cité «certaines entraves» à la participation des jeunes aux processus électoraux comme la méfiance envers les politiciens, les partis politiques et les processus électoraux, le taux élevé de chômage des jeunes, le manque de culture de la participation démocratique, les barrières culturelles et juridiques, ainsi que les dispositions réglementaires limitatives... Pour inverser la tendance à la régression de la participation des jeunes aux processus électoraux, elle a recommandé de s’assurer que les jeunes peuvent accéder à l’école et demeurer dans le cursus éducatif, a-t-elle expliqué. Elle a aussi recommandé de consolider les institutions électorales en améliorant les organes de gestion des élections afin d’en renforcer leur indépendance et leur efficacité, de modifier les lois qui limitent l’accès aux jeunes candidats et de renforcer la représentation des jeunes aux organes élus.