Conséquences des flux financiers illicites : 80 milliards de dollars de perte par an

Le Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA), Abdalla Hamdok, a indiqué, samedi à Addis-Abeba, que l’Afrique perdait environ 80 milliards de dollars par an en raison de flux financiers illicites, soulignant l’impératif de les réduire pour la mise en œuvre des programmes tracés par l’organisation continentale. Il a déclaré, lors de la 31e session du Conseil exécutif de l’UA, que les flux financiers illicites enregistrés ont un impact négatif sur le développement et la gouvernance de l’Afrique, appelant à cet égard à une approche cohérente à travers des mesures concrètes pour freiner ces flux.

M. Hamdok a par ailleurs plaidé pour la promotion de l’urbanisation en Afrique qui, d’après lui, contribuera considérablement à la réalisation de performances économiques du continent et d’intensifier les échanges commerciaux et l’investissement locale à travers l’intégration régionale.