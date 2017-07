Sommet de l’Union Africaine : développement et sécurité

M. Louis Michel : « L’Algérie, un partenaire important, grâce à sa vision unie et indivisible »

Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, en sa qualité de représentant du Président de la République Abdelaziz Bouteflika, préside la délégation algérienne aux travaux de la 29e session de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine (UA), qui se tient à partir d’aujourd’hui à Addis-Abeba (Éthiopie).

Au cours du dernier sommet de l’Union africaine de janvier 2017, le Président Bouteflika a été désigné par ses pairs en tant que Coordinateur de l’UA pour la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, rappelle la même source. Dans ce cadre, le Premier ministre présentera, au nom du Président de la République, «un mémorandum sur la stratégie africaine en matière de lutte contre le terrorisme qui devra servir de feuille de route pour l’ensemble des efforts de l’organisation continentale dans le cadre de lutte contre le terrorisme», précise le communiqué. En plus de l’examen de la thématique principale relative à «l’exploitation du dividende démographique à travers l’investissement dans la jeunesse», le sommet de l’UA se penchera sur «un ensemble de questions stratégiques pour l’Union, en particulier l’état de la paix et de la sécurité en Afrique, la mise en œuvre de l’Agenda 2063, la réforme de l’Union, la réforme du Conseil de sécurité, ainsi que la zone de libre-échange continentale». En marge de cette session, M. Tebboune aura des entretiens avec plusieurs chefs d’État et de gouvernement participant au sommet.



Un continent émergent



Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a plaidé, hier à Addis-Abeba, en faveur d’un partenariat gagnant-gagnant entre l’Afrique et l’Union européenne (UE) dans tous les domaines. «Le partenariat entre l’Afrique et l’Union européenne doit être conçu de manière à ce que ce soit du gagnant-gagnant», a indiqué à la presse M. Messahel, à l’issue d’une audience qu’il a accordée au facilitateur UE-ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique), Louis Michel, en marge des travaux de la 31e session du Conseil exécutif de l’UA. Le chef de la diplomatie algérienne a indiqué avoir discuté avec M. Michel des questions de développement du continent africain, notamment du NEPAD (Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique), qui est une stratégie qui pose les bases du développement du continent africain.

«L’Afrique est un continent émergent qui a des atouts extrêmement importants qu’elle peut développer avec un partenaire tel quel l’UE, notamment en matière d’infrastructures», a-t-il ajouté, soulignant les efforts consentis par l’Algérie dans ce domaine, tels que le projet de la transsaharienne, une infrastructure importante pour les connexions et l’intégration interafricaines.

L’entretien a porté également sur les questions urgentes pour l’Afrique, comme les problèmes de l’énergie (électricité), qui font l’objet d’un grand débat dans le continent africain, a-t-il relevé. M. Messahel a indiqué que parmi les priorités africaines, figurent également celles relatives aux problèmes sécuritaires qui se posent au continent africain, soulignant la nécessité du règlement des conflits en Afrique pour permettre la fixation des personnes.

«Il faut que la question de la migration soit bien entendue et bien comprise de part et d’autre. Le continent africain est celui qui reçoit le plus de migrant», a-t-il noté, expliquant que la migration est plus intense à l’intérieur de l’Afrique que vers l’Europe ou ailleurs.



L’Algérie, un partenaire important pour l’Europe



L’Algérie est un «partenaire important», car il a toujours développé une vision unie et indivisible du continent africain, a soutenu, hier à Addis-Abeba, le facilitateur Union européenne-Afrique, Caraïbes et Pacifique (UE-ACP), Louis Michel. «L’Algérie est un pays extrêmement important pour l’Europe, car il a toujours développé une vision unie et indivisible du continent africain», a déclaré M. Louis Michel, à l’issue d’un entretien avec le ministre des Affaire étrangères, Abdelkader Messahel.

Il a indiqué que ce partenariat est «un avantage» pour l’UE, tout en plaidant en faveur d’«une nouvelle philosophie de la coopération entre l’Europe et l’Afrique, qui sera beaucoup plus globale», ciblant notamment le secteur économique.

«L’Europe veut partager une vision globale, politique, plus économique, mais beaucoup moins caritative et moins fondée sur une sorte de dépendance», a-t-il expliqué. Abordant les projets en commun entre les deux continents, M. Michel Louis a relevé que «beaucoup d’opportunités sont envisageables, notamment dans les infrastructures et dans le secteur de l’énergie et la sécurité».

Rappelant avoir été chargé d’une mission de facilitation pour préparer les futurs accords de Cotonou qui se terminent en 2020, il a annoncé que «les négociations vont commencer à la fin de cette année». «Une des grandes idées est d’élargir l’espace de ces négociations à toute l’Afrique, pour développer une stratégie gagnant-gagnant entre l’Europe et l’Afrique», a-t-il conclu. (APS)