Championnats d’Algérie des jeunes (U14, U16 et U18) : Bachdjarah abritera l’évènement

Les championnats d'Algérie des catégories minimes, cadets et juniors, seront disputés du 28 au 30 août au Tennis club de Bachdjarah (Alger), a indiqué la Fédération algérienne de tennis (FAT) sur sa page Facebook.

«La participation sera ouverte aux joueurs et joueuses minimes, cadets et juniors qui ont atteint les demi-finales des championnats régionaux Est et Ouest et les six meilleures du championnat régional Centre», a précisé la FAT.

Le juge-arbitre Cherifa Abderrahmane officiera les tableaux, alors que Negouche Nassera sera la directrice du tournoi. «Les championnats d'Algérie des jeunes pour l'année 2017, seront disputés sur deux lieux différents : les catégories poussins et benjamins joueront à Oran et les minimes, cadets et juniors à Bachdjarah.

Cette décision a été prise pour encourager les ligues et les clubs à organiser de tels évènements et promouvoir la discipline à travers le territoire national», a déclaré Bessaâd Mohamed, président de la FAT.