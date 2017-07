Tournoi Iris Ladies Trophy (Belgique) : Inès Ibbou sur la liste d’attente

La joueuse de tennis algérienne Inès Ibbou, entièrement remise d'une blessure à la cheville droite, s'est portée candidate pour participer au tournoi "Iris Ladies Trophy", prévu du 17 au 23 juillet en Belgique, suivant le programme de compétition dévoilé samedi par les organisateurs. Une compétition à 15.000 USD, sur les courts en terre battue du Tennis Club Charles-Quint (Bruxelles) et pour laquelle la jeune Algérienne espère être retenue. Ibbou (18 ans) s'était blessée à sa cheville droite fin mars dernier, alors qu'elle disputait un tournoi du Circuit pro-féminin à Le Havre (France). Une ancienne blessure qui s'était réveillée et qui avait obligé la championne d'Afrique 2015 à observer plusieurs jours de repos, avant d'effectuer une courte préparation, pour se remettre en jambe. A cause de cette blessure, la sociétaire de l'Académie de Valence (Espagne) avait renoncé à plusieurs tournois à l'étranger, notamment en France, en Egypte et au Portugal.