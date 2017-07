Athlétisme, Championnats d’Afrique U20 (Tlemcen-2017) : Boudchiche et Ouchni en or et argent

Saut à la perche hommes : Boudchiche et Ouchni offrent l’or et l’argent à l’Algérie.

Les perchistes Réda Boudchiche et Youcef Ouchni ont remporté, samedi, à Tlemcen, les deux premières places dans la finale de leur épreuve, disputée dans le cadre de la 13e édition du championnat d’Afrique d’athlétisme, offrant à l’Algérie sa seconde médaille d’or et sa troisième d’argent. Le premier a réalisé un saut de 4,30 m., alors que le second a effectué un saut de 4 m. Le Tunisien Sassi s'est contenté de la a médaille de bronze avec un saut de 3,20 m. Tout content de sa performance, Boudchiche a exprimé à la presse sa joie d'avoir réalisé cette performance, malgré l’absence de réalisation du minima en présence d’un vent quelque peu fort sur le plateau de Lalla Setti. «Le plus important est le titre en attendant mes progressions en prévision du prochain championnat du monde», a-t-il indiqué. Pour sa part, Ouchni espère travailler davantage pour réaliser d’autres performances. «Ce premier titre d’encourage beaucoup pour l’avenir», a-t-il souligné.

4x100 m : l’or et le bronze pour nos relayeurs

Les relayeurs algériens du 4x100 m se sont illustrés à la fin de la troisième journée des championnats d’Afrique d’athlétisme U-20, en remportant, à Tlemcen, les médailles d’or (filles) et de bronze (garçons). Le relais féminin, composé de Benselka, Araibia, Ait Abdelaziz et Ouanis, est arrivé en première position avec un chrono de 48.44, devant les Zimbabwéennes Agostino, Mgbemena, Nyachiya et Watama (51.19), dans une course qui a enregistré la participation de deux pays seulement. Ce quatuor a permis à l'Algérie de remporter sa troisième médaille d’or de la compétition, synonyme de troisième position au tableau des médailles derrière l’Ethiopie (08 or) et l'Afrique du Sud (07). Au total, l’Algérie a engrangé, à l’issue de cette troisième journée samedi soir, 13 médailles, dont cinq en argent et cinq en bronze, contre 21 pour l’Ethiopie (05-08) et 11 pour l’Afrique du Sud (03-01). Pour leur part, les relayeurs garçons algériens, Zekraoui, Boukhatem, Zaoui et Nait Abdelaziz, ont remporté le bronze avec un temps de 41.34, derrière le Zimbabwe (40.64) et la Gambie (41.07). Par ailleurs, la finale du 5000 m femmes a été remportée, comme attendu, par l’Ethiopienne Hayile (15:37.13), devant la Kényane Chebet (15:41.64) et une autre Ethiopienne, Debeb (15:49.63). Enfin, le triple saut garçon a souri à Mapaya du Zimbabwe (16,30 m), devant Ochalla de l’’Ethiopie (15,65 m) et le Marocain Zakour (15,13 m). La quatrième et dernière journée de ces championnats verra l’organisation de pas moins de 15 finales, dont les relais 4x400 garçons et filles. La cérémonie de clôture est prévue tard dans la soirée au stade de Lalla Setti.



Marteau : Aboudi en argent l’or pour le Sud-africain Haasbroek

L'athlète algérien Sid Ali Aboudi s'est adjugé la médaille d'argent du concours de lancer de marteau de la 13e édition des championnats d’Afrique d’athlétisme (U20), remporté par le Sud-africain Carel Haasbroek, samedi au stade de Lalla Setti à Tlemcen (Algérie) pour le compte de la 3e journée de compétition. Haasbroek a décroché l'or avec un jet à 68.91 m, soit presque 10 m devant Aboudi (59.65 m), alors que la médaille de bronze est revenue au Marocain Oualid Araba (56.53m).



10.000m marche filles : Azzi Souhila décroche la médaille de bronze

L'athlète algérienne Azzi Souhila a remporté dimanche la médaille de bronze dans la finale du 10.000 mètres marche, disputée au début de la quatrième et dernière journée des championnats d’Afrique d’athlétisme U-20 à Tlemcen. Azzi a terminé la course avec un chrono de 53:49.98 derrière les deux Ethiopiennes Nigatu Ayalnesh Dejene (52:14.73) et Mituku Yehualeye Beletew (52:15.14). Deux autres Algériennes étaient engagées dans cette course. Il s'agit d'Azzi Souad (4e avec un chrono de 54:13.12) et Zoubiri Meriem Amel (5e avec un temps de 59:06.79).

Echos de la 13e édition

La commission de communication du comité d’organisation de la 13e édition des championnats d’Afrique d’athlétisme U-20, qui se dispute depuis le 29 juin au stade de Lalla Setti de Tlemcen, a atteint, samedi, sa vitesse de croisière en offrant aux journalistes les résultats et les photos des épreuves quasi en simultané sur son site. Cette démarche a été bien accueillie par les professionnels de l’information et reçu la satisfaction des responsables de la Confédération Africaine d’Athlétisme, selon le président de cette commission Zerrouki Mohamed.



L’épreuve de lancer de javelot femmes, dont la finale était prévue à 18h20 ce samedi, a été annulée en l’absence de participantes, a-t-on indiqué auprès des organisateurs. En effet, seules deux représentantes de l’Ethiopie étaient inscrites à cette épreuve.



Un contrôle d’inspection quotidien est effectué par la commission médicale en matière d’hygiène de la restauration servie à l’occasion de cette 13e édition. Selon son président, le Dr Hassani Moulay, cette action est menée de concert avec la direction de la santé de la wilaya. Ce contrôle qui touche tous les endroits d’hébergement, concerne aussi bien la qualité des repas servis, que leur valeur calorifique.