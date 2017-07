Cinéma : Trois films algériens au festival « Mawassem » en France

Un film documentaire et deux courts métrages sont au programme du 3e Festival "Mawassem du cinéma arabe" qui se tient à Paris jusqu'au 2 juillet, a-t-on appris auprès des organisateurs.

Inauguré jeudi, ce festival accueille neuf longs métrages de fiction, deux documentaires et un programme de courts métrages.

Le long métrage documentaire "Hizam", dernière production de Hamid Benamra, est au programme de la manifestation avec "Oum Kalthoum, la voix du Caire", du Français Xavier Villetard.

Sorti 2016, "Hizam", aborde le thème de la féminité et du rapport au corps de la femme, ainsi que le regard porté, en France, sur les cultures maghrébines et orientales.

Ce film est le fruit de 16 années de tournage durant lesquelles le réalisateur a suivi la danseuse et chorégraphe algérienne Assia Guemra pendant ses cours de danse et ses spectacles.

"Hizam" avait été présentée pour la première fois au Festival international du film du Caire en novembre dernier avant de participer à la compétition du Festival du cinéma méditerranéen de Tetouan (Maroc).

Dans le programme court métrage, le festival Mawassem prévoit également la projection de "Je te promets" de Mohamed Yargui et "Si Oran m'était contée" coréalisé par Mohamed Filali et Ibrahim Naoufel qui seront présentés en même temps que "Et demain nous mangerons dans toutes sortes d'assiettes de porcelaine" de la Palestinienne Larissa Sansour, ou encore "En blanc" de la libanaise Dania Bdeir. Le festival a également programmé les longs métrages de fiction "Mawlana" de l'Egyptien Magdi Ahmed Ali, "3000 nuits" de la Palestinienne Mai Masri, ou encore "Headbang Lullaby" du Marocain Hicham Lasri. (APS)