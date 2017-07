Ma piste aux étoiles et le Comédien à la Librairie du Tiers-Monde : Nadjib Stambouli dédicace ses deux ouvrages

Une vente dédicace a été dédiée, samedi dernier, à la librairie du Tiers Monde à deux ouvrages de Nadjib Stambouli intitulés «Ma piste aux étoiles» et «Le Comédien», parus aux éditions Casbah. Le premier recueil de portraits, de 117 pages, intitulé à savoir "Ma piste aux étoiles", paru en septembre 2015 aux Editions Casbah, mémorise une panoplie de personnalités du monde des lettres et de la culture en Algérie. Journaliste, Nadjib Stambouli qui a eu le privilège de côtoyer de grands noms de la culture algérienne a retracé quelques uns de ces itinéraires dans ce recueil. De figures artistiques et journalistiques des années 1970-80 restituées à travers leur vécu, ouvrant la voie à de véritables biographies. Son entourage professionnel, composé d'un panel de journalistes notoires, à l'image des défunts Azzedine Medjoubi, Bachir Rezzoug, Abdelkrim Djaâd, Tahar Djaout ou encore Abderahmane Mahmoudi, ont laissé en lui une admiration à la limite de la vénération, imprimée sur toute son œuvre. L'auteur de «Ma piste aux étoiles» retient de ses collègues journalistes, dont certains ont été assassinés par le terrorisme intégriste, des qualités humaines et une mémoire plurielle incarnée dans cette œuvre. «Ma piste aux étoiles est un recueil d’hommages à des amis que j’ai connus, côtoyés et aimés… des amis, dont malheureusement certains ont disparu et d’autres assassinés», a déclaré Nadjib Stambouli à El Moudjahid en marge de la vente dédicace. Préfacé par le journaliste et écrivain Arezki Metref, Stambouli promène le lecteur dans cet univers artistique, journalistique et littéraire des belles années de la culture algérienne dans l’effervescente Algérie post-indépendance. A travers cette multitude de portraits, l'auteur dresse celui d'une époque révolue qui regorgeait de talents. A travers ces portraits-hommages, l'auteur décrit habilement des personnages flamboyants dans leurs traits singuliers, révélateurs de leurs personnalités. L’ouvrage intitulé «Le Comédien» de 184 pages est un roman basé sur la fiction paru aux Editions Casbah. L'auteur relate le parcours d'un comédien ; Hamid Maroufa, connu sous le pseudonyme de Farid Fousi, de son vécu d'artiste. Il vit une histoire d'amour avec Rosa, une journaliste critique de théâtre.

Un roman pathétique qui recentre le débat sur la vie, l'amour et la folie, qui renvoie aux multiples problèmes de la société, notamment les passe- droits, la corruption et la gabegie. Dans cet amalgame de privilèges sur fond d'intrigue, «Le comédien», comme l'homme, s'en sort avec aisance. D'une écriture fluide, pleine d'émotions, ce roman nous plonge dans une société déliquescente et sans repères qui cherche une panacée. L'auteur avec conviction tente de dénoncer ces faits et semble optimiste.

Né en 1953, Nadjib Stambouli a totalisé une expérience d'une quarantaine d'années d'exercice dans les rubriques culturelles de nombreux titres de la presse nationale dont le fameux Algérie Actualité.

Sihem Oubraham