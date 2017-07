Editions El-Ibriz fondation Casbah et association Lumière : Momo, le chantre de la Casbah

Évoquer Himoud Brahimi dit «Momo», c’est parler à la fois d’un poète inspiré, philosophe sage, comédien talentueux, critique d’art au savoir encyclopédique et d’un grand sportif de surcroît, champion du monde d’apnée.

Difficile de cerner ce personnage mythique de la Casbah d’Alger aux multiples facettes d’Alger dont un vibrant hommage a été rendu samedi après-midi, au palais des Rais Bastion 23, par les éditions El Ibriz, la fondation Casbah et l’association « Lumière ».

Marquée par la présence d’un nombreux public, des membres de sa famille et de ses amis qui l’ont longuement côtoyé, la rencontre a été d’une richesse extrême à la découverte de la personnalité hors pair de Momo, ce génie populaire souvent inconnu et tombé dans les oubliettes de l’histoire.

Sa fille Doudja dresse un portait de son feu papa en toute tendresse.

«Mon père était à la fois rigoureux et doux, il avait la virilité d’un homme et le cœur tendre d’une mère. Il nous a appris beaucoup de valeurs, l’amour de la terre, du pays et de la Casbah, le respect des femmes et des autres, il a nous a appris à explorer les recherches en Islam et d’être tolérant et ouvert d’esprit», s’est-elle rappelée. Né en 1918 à la Casbah d’Alger, il suit ses études avec beaucoup de réussite. Il obtient le certificat d’étudesd dès l’âge de six ans, son instruction est partagée entre l’école coranique de djamaâ Safir et l’école communale Mathès. En 1931, privilège suprême pour les indigènes, il obtient son certificat d’études. ll rejoindra très jeune le monde du travail en décrochant en travaillant comme typographe à l’imprimerie Sebaoun, où une minerve lui broya une partie de la main droite. Cet accident change à jamais la vie de Momo, lui qui était orphelin et pour qui la vie n’a pas fait de cadeaux. Il se tourne alors à l’apnée pour explorer l’univers mystique des abysses et trouver une sérénité pour méditer. «Mon père n’a jamais voulu devenir champion du monde en apnée, c’était une réussite fortuite. Ce qu’il voulait c’était la méditation, c’était de s’asseoir au fond de la mer pour être en communion avec sa génitrice décédée lorsqu’il était tout petit, et dont sa mort l’avait beaucoup affecté», poursuit Doudja. L’illuminé de la vieille citadelle d’Alger, le chantre la sagesse a été souvent lié à une image d’un «fou» et de «disjoncté». Sa fille demande à ses amis, aux écrivains de cesser d’évoquer ce sobriquet néfaste à l’image d’un grand homme comme Momo.

De son côté, le président de la fondation Casbah, Belkacem Babaci, s’est rappelé avec beaucoup d’émotion les longues conversations avec Momo lorsqu’il venait au café de son père intitulé café «el mektoub». « Il était le chantre de la sagesse, le gardien du temple, il était souvent l’initiateur de grands débats en rassemblant de grands artistes et penseurs. Parfois on n’arrivait pas à le comprendre car il était philosophe. Je l’ai connu depuis que j’avais douze ans et je n’ai jamais cessé d’apprendre de lui et de m’émerveiller de son génie », a soutenu Belkacem Babaci avant de rappeler le grand nationalisme et son attachement à la terre algérienne, notamment après les événements du 08 mai 1945 qui ont cimenté son amour pour la patrie.

Il déclamait des poèmes romantiques et populaires très appréciés, le génie de Momo était dans l’exploration des profondeurs du patrimoine millénaire de l’Algérie et de l’étude de ses populations. Il était également philosophe métaphysicien avec une vision futuriste. « Mon père m’a déclamait un poème quand j’étais petite en parlant de la situation de la femme aux années avenir, nous vivons aujourd’hui ce qu’il a écrit », ajoute Doudja. Une exposition de photos et de poèmes se tient également au palais des Rais Bastion 23 où on trouve une partie du parcours plein de sagesse de Momo, coscénariste et comédien dans l’un des plus grands chefs-d’œuvre du cinéma algérien,

« Tahya ya Didou ».

Kader Bentounès