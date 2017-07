Atelier sur la promotion de la production de l’huile d’olive biologique en Algérie : Cinq wilayas concernées

Sans doute, l’huile d’olive biologique est un produit d’exception. Riche en saveur et en qualités nutritionnelles. Tout un savoir-faire a été développé autour de l’oléiculture biologique, ces dernières années, dans tout le pourtour méditerranéen, en Tunisie, Espagne, Italie, notamment, et ce du fruit jusqu’à la fabrication de l’huile. Malgré des rendements faibles, les professionnels s’organisent et se battent pour faire reconnaître la qualité de ce produit, qui revient à des «prix anesthésiants en Algérie, 5 euros et plus alors qu’il est de 1,5 euro à 2 euros, ailleurs». C’est autour du développement de l’oléiculture biologique qu’un atelier de lancement des activités du projet, portant assistance technique pour la promotion de la production de l’huile d’olive biologique en Algérie - TCP/ALG/3603, a été organisé hier à Alger avec la participation des représentants de la FAO, du ministère de l’Agriculture et du développement rural, des instituts spécialisés : ITAFV, DRDPA, DAROFPP, DFRV, chambres d’agricultures des cinq wilayas concernées par ce projet et des professionnels du secteur privé. L'objectif global de l’atelier est de présenter le projet, planifier la mise en œuvre et le suivi de ses activités en collaboration étroite avec l’Institut Technique d’Arboriculture Fruitière et de la Vigne du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, les partenaires clés, les représentants des usagers de l’eau ainsi qu’un nombre d’organismes gouvernementaux et non gouvernementaux actifs, dans ces domaines en particulier. Un rapport détaillé résumant les conclusions des travaux de cet atelier et un plan de travail du projet, ont été présentés. Cette rencontre se veut être un premier échange d'idées sur une technique de production de l'olive de mieux en mieux maîtrisée et a pour objectif de répondre aux attentes du marché local et international, compte tenu du potentiel de développement de l’oléiculture biologique en Algérie. Outre un programme de formation et de sensibilisation, une visite d’initiation à l’oléiculture biologique est prévue en Tunisie, pays qui a développé l’oléiculture biologique de manière assez avancée. Les objectifs spécifiques visés sont d’informer les parties prenantes sur le projet (ses objectifs, résultats attendus, indicateurs, et sur l’état de son avancement) ; de discuter les activités du projet et les approches pour les mettre en œuvre ; de présenter les termes de référence des consultants et leur plan de travail respectif et de présenter les modalités de collaboration du projet avec les partenaires pour la mise en œuvre des activités. Lors de la présentation de la stratégie de mise en valeur du secteur oléicole, en Algérie, il a été relevé que la dimension de cette oléiculture est essentiellement liée à des conditions climatiques et économiques qui ont favorisé le développement de l’olivier. Un certain nombre de besoins ont été identifiés en matière de formation pour connaître les facteurs de réussite de l'implantation d'une oliveraie en agriculture biologique, au niveau du choix et de l'aménagement du territoire, montagnes et steppes, en particulier. L’irrigation, le maintient de la fertilité, l’entretien du sol, la transformation, les données économiques, les conditions de commercialisation, l’encadrement et l’assistance des producteurs en matière de certification et de labellisation pour développer leurs exportations.

Farid B.