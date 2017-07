Boualem Marrakach, président de la CAP : « Restituer à l’entreprise ses lettres de noblesse »

Le président de la Confédération algérienne de patronat a salué, dans une conférence tenue hier à Alger, le «courage» du Premier ministre de mettre la lumière sur certaines «vérités-tabous», en tenant un langage «franc» lors de la récente présentation du plan d’action social et économique du gouvernement. Relevant une position algérienne «toujours juste, stable et fondée», Boualem Marrakach, se dit convaincu que la priorité économique est de restituer à l’entreprise, grande ou petite, ses lettres de noblesses, et bifurque sur une nécessaire, voire urgente, diversification économique, clé de voûte du nouveau modèle de croissance mis en place voilà un an par les pouvoirs publics. «Oui, il y a urgence, mais à ne pas confondre avec précipitation», préconise-t-il. Pour lui, il est grand temps de «rentrer dans la démarche de l’application des chantiers lancés». Et voilà le premier responsable de la CAP rebondir sur l’urgence, chiffres à l’appui. En deux ans, dit-il, l’Algérie a dépensé 60% des 200 milliards de réserves. Compte tenu de données pareilles, le conférencier estime que tout consiste à aller de l’avant dans le cadre d’une approche «pérenne», affirmant que l’Algérie dispose d’atouts pouvant la propulser au rang de pays émergent. Dans un document remis au Premier ministre, intitulé «stratégie claire, visible du développement économique pour les 15 prochaines années», la CAP relève, d’une part, l’affaiblissement de la monnaie et du pouvoir d’achat et leur corollaire inflation, un taux de chômage relativement élevé. D’autre part, la Confédération énumère une série d’atouts dont dispose l’Algérie, citant que le potentiel nommé jeunesse (46% des Algériens ont moins de 25 ans). Dans un document dont une copie nous a été remise, il est question aussi des secteurs visés en priorité. Outre les énergies renouvelables et propres, les industries productives et exportatrices, le tourisme, la CAP relève le rôle de l’éducation nationale, proposant l’élargissement de la «discipline civique». D’autre part, M. Marrakach passe en peigne fin le rôle des PME dans l’équation du développement économique, précisant que leur renforcement, indispensable et utile, mène vers le «bien national». Sur les réformes menées ou en cours, le même responsable souligne l’importance des réductions des taxes et crédits d’impôts, la sécurité des investissements durables, ainsi que la simplification d’attribution des crédits bancaires. Dans cette optique, la CAP propose d’aller vers «zéro impôts» sur des éco-services et éco-technologies entre 5 à 15 ans, d’améliorer le climat des affaires par un renforcement de la gouvernance économique, de développer les marchés de capitaux, d’attribuer des prix d’innovation pour les individuels.

Fouad Irnatene