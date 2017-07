Coopération Algéro-Canadienne : Renforcer l’entrepreneuriat féminin

Mme Lise Thériault, la vice-Première ministre de la province canadienne du Québec, en charge de la PME et de la Condition féminine, accompagnée de quatre femmes d’affaires du Québec, est à Alger depuis hier matin pour «une visite de travail».

La vice-présidente n'a pas perdu son temps. Dès son arrivée, elle a assisté à la cérémonie inaugurale du premier vol Air Canada reliant Montréal à Alger qui s’est déroulée au salon d’honneur de l’aéroport d’Alger Houari-Boumediène en présence du SG du ministère des Travaux publics, M. Ali Hammi, et du Pdg de la compagnie aérienne Air Algérie, M. Allèche Bakhouche, de l'ambassadrice du Canada à Alger, Mme Isabelle Roy ainsi que de nombreux journalistes.

Intervenant, à cette occasion le SG s'est félicité de l'ouverture de cette nouvelle ligne disant que «cette liaison directe reflète la grande volonté d'approfondir les liens entre l’Algérie et le Canada», avant de mettre l’accent sur les opportunités d’investissements offertes par l’Algérie.

Il a indiqué que plusieurs projets, surtout dans le secteur des travaux publics, sont déjà réalisés ou en cours de réalisations. Appuyant ses dires, il a cité à titre d’exemple le grand port de Cherchell et l’extension de l’aéroport international d’Alger qui sera réceptionnée en 2018. De son côté, Mme Lise Thériault a souligné que «l’inauguration de cette ligne aérienne est très significative sur le principe que l’Algérie et le Canada ont d’excellentes relations diplomatiques, économiques et commerciales». «En plus de cela, dit-elle, nous avons à Montréal une communauté algérienne très importante estimée à plus de 100.000 personnes». Mettant à profit cette occasion, l’hôte d'Alger a indiqué que sa visite d’aujourd’hui sera certainement «une opportunité pour approfondir nos liens avec l’Algérie». Pour sa part l’ambassadrice du Canada à Alger Mme Isabelle Roy a exprimé sa pleine satisfaction quant à l’inauguration de ce premier vol, en indiquant qu’elle a une grande émotion et un fort sentiment d’avoir vue l’atterrissage de l’appareil d’Air Canada à l’aéroport d’Alger après plusieurs mois de travail avec les autorités algériennes. «Cette ligne constitue un pas de plus dans la consolidation des liens économiques, humains entre nos deux pays. Mais aussi comme vous le savez le transport facilite les échanges économiques et commerciales», a-t-elle dit. Sachant que cette liaison aérienne sans escale est désormais assurée par Air Canada rouge (filiale low cost de la compagnie canadienne Air Canada) mais uniquement durant la saison estivale 2017, et ce, dans une première phase. Mehdi Sentissia a indiqué à cet effet que «les vols seront effectués à raison de quatre départs par semaine à partir de l'aéroport Trudeau-Montréal les lundi, mardi, jeudi et samedi, et de quatre départs d'Alger vers Montréal les mardi, mercredi vendredi a expliqué le représentant d'Air Canada en Algérie. Ces dessertes estivales permettront à cette compagnie aérienne d'opérer une période d'essai avant de procéder à l'installation définitive de ses guichets à l'aéroport d'Alger et la mise en place de toute la logistique y afférente, a-t-on expliqué. Air Canada rouge devient ainsi la première compagnie aérienne canadienne à assurer la liaison directe et sans escale entre Montréal et Alger et aussi la première compagnie aérienne nord-américaine à desservir l'Algérie. Il y a lieu de noter que lors de cette visite, la vice-présidente s’est entretenu avec le ministre de l’Industrie et des Mines et le ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme. La délégation québécoise aura également des rencontres avec les représentants du forum des chefs d’entreprises et des femmes d’affaires algériennes. S’agissant du volume des échanges commerciaux, le Canada a exporté en 2016 environ pour 518.350.947 dollars et elle importe 1.856.887.173. Quant aux investissements directs canadiens en Algérie, ont atteint les 35.000.000 de dollars.

Makhlouf Ait Ziane