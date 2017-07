Dattes : les M’naguer arrivent

Les premières dattes précoces de la saison connues sous l’appellation de M’naguer ont fait leur apparition sur les étals des marchands des fruits et légumes de Ghardaïa en ce début du mois de juillet, a-t-on constaté.

Fraîchement cueillie dans les palmeraies de la région de Tidikelt (In-Salah, In-Ghar et Aoulef), cette datte précoce est proposée sur des étals improvisés dans les différentes artères de la capitale du M’zab (Ghardaïa) à des prix oscillant entre 700 et 800 DA le kilogramme, selon le goût et le calibre du fruit.

Mielleuse aux reflets mordorés à moitié mûre et moitié âpre, encore jaunâtre, charnues avec plissement, cette datte précoce est récoltée de manière traditionnelle par grappillage, une méthode qui consiste à ne cueillir du régime que les dattes arrivées à maturation, a expliqué Ammi Hadj Bachir, un commerçant en fruits et légumes de Ghardaïa.

Généralement, c’est les membres de la famille aidés par les voisins qui grappillent avec soin et précaution les dattes arrivées à maturation, tôt le matin ou en fin d’après-midi pour échapper aux grandes chaleurs de la journée, a ajouté ammi Bachir.

D’habitude, la récolte du M’naguer commence vers le début du mois de juin et s’étale jusqu'à la mi-juillet, cependant cette année le murissement de cette variété de datte molle et très sucrée a connu un retard et a été altérée par les pluies qu’a connues la région de Tidikelt durant le mois de juin, a expliqué ammi Bachir en fin connaisseur des produits phoenicicoles.

«Cette datte précoce M’naguer, très prisée sur le marché, a la particularité de ne pas se conserver longtemps et se gâte rapidement, raison pour laquelle elle doit se consommer sans trop tarder», souligne le même commerçant.

Ce produit des palmeraies de Tidikelt est présent en force sur les étalages des marchands de Ghardaïa et s’écoule facilement, a soutenu un commerçant occasionnel de dattes.

L’apparition sur le marché de ce fruit attire des foules de consommateurs et de curieux et constitue la meilleure offrande que l’on fait à une personne chère en cette période estivale dans la région de Ghardaïa.

Proposés à la vente dans des boîtes en carton utilisées généralement pour la vente des gâteaux, les consommateurs se précipitent pour en acheter une petite quantité en guise de «Fell» qui, espèrent-ils, augure d’une saison faste et «sucrée».

(APS)