Portes ouvertes de la GN à Sétif : Défis et Avancées

«La sécurité, un acquis pour tous» : C’est sous ce thème qu’on été ouvertes ces derniers jours à Sétif les portes ouvertes de la gendarmerie nationale, marquées cette année par une affluence nombreuse et la présence de plusieurs responsables tels que le wali Nacer Maskri, le commandant du groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya de Sétif ainsi que le président de l’APW et les membres de la commission de sécurité de la wilaya.

Une initiative louable qui a permis une fois encore au public d’aller à la découverte de cette institution de sécurité, des activités déployées au titre de la préservation des biens, des personnes et de la lutte implacable livrée au crime sous toutes ses formes et partant, les avancées extraordinaires qu’a connues la gendarmerie nationale ces derniers années, aux différents plans humains et d’équipements de dernière technologie dont la maîtrise est assurée aujourd’hui par les éléments de ce corps de sécurité.

Autant d’éléments forts que le commandant du groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya, le colonel Aouiz Hocine, n’a pas manquer de mettre en exergue soulignant l’impact que sont appelées à produire ces journées portes ouvertes et par la même l’importance qui est consentie par le haut commandement au volet inhérent à la communication et partant, veiller à la mise en place de passerelles tendant à faire connaitre les efforts déployés par la gendarmerie nationale au titre de la préservation de la stabilité et la tranquillité du citoyen.

Des acquis que la gendarmerie nationale, partie intégrante de l’ANP, ne cesse de consolider dans sa lutte contre le crime organisé, soulignant dans ce contexte les grandes réalisations de ce corps de sécurité notamment sur le plan technologique et toutes les avancées relevées qui vont jusqu’au gendarme numérique pour faire face aux défis qui s’imposent consacrant par la même une place importante à la stratégie mise en œuvre par le haut commandement dans le domaine de la formation et celui de la maîtrise des technologies avancées.

Des avancées qui font que le taux de couverture sécuritaire de cette wilaya, qui compte 60 communes, est à 100% avec une activité intense relatée pour les 5 premiers mois de l’année en cours par des indicateurs révélateurs, tant et si bien que le nombre d’accidents de la route a baissé de 32,90% durant cette période et s’inscrit de plein pied dans la dynamique de régression de ce phénomène qui fait que cette wilaya n’occupe plus les tristements célèbres places au classement et tend à ce rythme à se placer sous la barre des 13 premières places, ce qui relèverait d’un record, produit des efforts de sensibilisation et de répression qui sont exercés sur nos routes, notamment les actions banalisées qui sont mises en œuvre sur l’autoroute ainsi que les RN 28 et 75 avec le lancement depuis le 27 juin du plan «Delphine».

Bien d’autres chiffres révélateurs de l’effort déployé dans la lutte contre le crime organisé sont affichés jusqu’au 30 de ce mois, sur tous les espaces de la maison de la culture Houari-Boumediene où plusieurs éléments de la gendarmerie nationale à la retraite et des familles de victimes du terrorisme ont été honorés, laissant place ensuite sur la grande esplanade à une série de simulations et démonstrations.

F. Zoghbi