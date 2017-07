Prévention des intoxications alimentaires : Lancement d’une campagne de sensibilisation

Près de 5.560 cas d'intoxication alimentaire ont provoqué le décès de 11 personnes en 2016. Pour la présente année, plusieurs cas d’intoxication alimentaire collective ont été signalés, suivie d’hospitalisation, notamment au niveau des restaurants universitaires et scolaires. On est donc loin des 3.000 cas signalés chaque année en Algérie.

Le phénomène a tendance à s’amplifier pendant la période estivale et les grandes chaleurs. En fait, cette période est connue pour être la saison idéale quant à la prolifération des infections d’ordre alimentaire. Une période qui donne aux germes le temps de se multiplier dans des espaces et des commerces ne répondant pas aux moindres normes d’hygiène. Les produits alimentaires incriminés seraient des denrées d’origine animale et générales comme les pâtisseries, les pizzas, les œufs et les produits laitiers. ces intoxications ont tendance à se multiplier en ces temps de grosses chaleurs. Afin de réduire les risques de ces empoisonnements de l’été, l’Apoc (Association de protection des consommateurs), en collaboration avec le Snapo (Syndicat national des pharmaciens d’officine) et Biopharm, mène une campagne de sensibilisation à l’adresse des citoyens en donnant des recommandations de consommation. En plus des posters affichés dans leurs pharmacies, les pharmaciens d’officine distribueront gratuitement des flyers dédiés aux conseils de consommation notamment durant la période estivale. L'objectif premier de ces campagnes est de sensibiliser les citoyens aux moyens d'obtenir un produit alimentaire sain, aux mesures d'hygiène, à la conservation du produit, ainsi qu'au respect de la chaine de froid et aux règles d'étiquetage. Il s’agit de leur apprendre comment distinguer les produits conformes aux normes de ceux qui ne le sont pas. à cette occasion, des explications sur les dangers résultant du non-respect des règles d'hygiène, de production et des conditions de conservation des produits alimentaires, notamment la chaine de froid, seront fournies aux commerçants et producteurs des denrées alimentaires. Il faut dire qu’en ces temps de grandes chaleurs, les marchands activant dans l’informel continuent, en dépit de la traque des services de la répression de la fraude, d’étaler leurs marchandises sans la moindre mesure d’hygiène. En dépit des mesures draconiennes qui ont été prises depuis quelques années afin de combattre ce phénomène mortel y a pas eu de résultats probants. A titre d’exemple, il a été procédé à l’introduction au niveau des frontières de nouveaux outils de contrôle comme les valisettes portables et les détecteurs de radioactivité, la réalisation de plusieurs laboratoires de contrôle au niveau national ainsi que le recrutement de 5.000 agents formés aux nouvelles technologies. Ces nouveaux mécanismes n’ont pas mis fin aux dépassements et aux intoxications. Pis encore, les communiqués et les menaces de poursuite judiciaire, brandis à l’encontre des contrevenants, ont été vains, puisque la réalité constatée sur le terrain nous renseigne sur le fossé qui existe entre ce discours et les pratiques en cours. Les associations de protection des consommateurs, tout en appelant à plus de vigueur à l’égard des contrevenants, axent leurs actions sur un travail de sensibilisation qui demeure pour eux le seul rempart contre les agissements des commerçants, restaurateurs et autres.



40% des carences sont dues à la rupture de la chaîne de froid



Et en dépit des messages délivrés par le ministère du Commerce et ceux du ministère de la Santé par des spots télévisuels, il ne passe pratiquement pas une semaine, sans que la presse signale çà et là des intoxications alimentaires collectives. On incrimine, le plus souvent, la mauvaise conservation des produits alimentaires, soit par méconnaissance des règles élémentaires, soit par insouciance délibérée, souvent sous-tendue par l’appât du gain. On parle volontiers de rupture de la chaîne de froid alimentaire, difficilement maîtrisable, de part la multitude d’opérateurs et l’absence de cadre disciplinaire.

Les intervenants agissent, chacun à son propre compte. Le facteur moral joue, pour une large part, un rôle déterminant dans la préservation de cette chaîne ; du fabricant du produit dit périssable, au distributeur, au transporteur, au livreur jusqu’au commerçant. Chacun de ces acteurs peut, par son mauvais rôle, créer la tragédie. On peut citer, à titre illustratif, quelques exemples d’incurie : des transporteurs arrêtent, sans état d’âme, les compresseurs du camion frigorifique par l’arrêt prolongé du moteur du véhicule, pendant tout le temps qu’aura duré la halte. Certains commerçants dégonflent avec une pointe d’aiguille le couvercle du pot de yaourt ou tout autre produit laitier, pour déprimer «l’enflure», la date de péremption «faisant foi». D’autres positionnent sciemment à la baisse le bouton de contrôle du réfrigérateur ou du comptoir frigorifique, afin de réduire la consommation électrique. Parfois c’est carrément l’arrêt de fonctionnement des appareillages pendant les pauses. N’est- ce pas criminel ? Tout le monde sait que la rupture de la chaine de froid provoque une hausse des températures prescrites. Chose qui provoque et accélère la croissance microbienne et réduit la durée de vie du produit : un produit sain peut devenir un produit à risque, l'aspect et le goût peuvent se dégrader.

La date indiquée sur l'étiquette ne reste valable que si la température de conservation indiquée est respectée. En cas de rupture de la chaîne du froid, les aliments dégèlent, puis regèlent ce qui permet aux bactéries de se développer. L'ingestion de ces bactéries peut alors entrainer une intoxication alimentaire, dont les effets varient selon la fragilité de l'individu, pouvant être de la diarrhée, de la fièvre, ou aller jusqu'à la mort. Le seul problème que peut cerner le consommateur, qui est partie prenante et responsable de la préservation de sa santé, réside dans sa prise de conscience, à l’effet de se départir de cette insouciance qu’il manifeste en achetant délibérément des produits périssables exposés à l’air libre. De la consommation des laitages, aux fromages, aux œufs, aux viandes, hachées notamment, aux fast-foods (karantika, pizzas, mayonnaise) et pâtisseries, des risques parfois mortels le guettent. «Un simple citoyen ne pourra jamais être sur de l’innocuité du produit qu’il achète. Comment peut-il vérifier que tous les maillons de la chaine du froid ont été respectés de la matière première au produit fini ? Ceci n’est-il pas le rôle de l’inspection de la direction du commerce ? », s’interroge un citoyen à qui on a demandé s’il faisait attention en contrôlant ce qu’il achetait. Il faut signaler qu’afin de mieux distinguer les produits avariés des produits sains, les services de contrôle interviendront désormais avec des valisettes de contrôle munies de tous les mécanismes permettant des analyses justes et profondes.

Farida larbi