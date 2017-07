Voile : Préparation pour les échéances internationales des régates sélectives du 2 au 6 juillet à Alger-Plage

Dix-huit athlètes de la série RSX garçons ont entamé dimanche la 2e régate sélective au niveau de l'école de voile d'Alger-Plage (Alger) et ce jusqu'au 6 juillet, a indiqué la Fédération algérienne de voile (FAV). «Cette régate sélective entre dans le cadre de la préparation de l'équipe nationale pour le championnat d'Afrique prévu en Egypte au mois de novembre», a précisé la FAV sur sa page Facebook. «La 1ère régate sélective a été organisée du 3 au 7 juin et a été remportée par Hamza Bouras, Benserai Fayçal et Boussaha Kheïreddine», rappelle la même source. De son côté, la série Laser Standard garçons verra la participation de 33 athlètes à la première régate sélective prévue elle aussi au niveau de 'école de voile d'Alger-Plage de dimanche à jeudi. «Cette régate sélective entre dans le cadre de la préparation de l'équipe nationale aux différentes échéances internationales», a détaillé l'instance fédérale.